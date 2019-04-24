Ход королевы: шахматистка Анастасия Боднарук о соперничестве с мужчинами и сериале

Гроссмейстер среди женщин рассказала, чем популярный сериал "Ход королевы" отличается от реальной жизни.

Настя Боднарук – одна из лучших шахматисток не только Петербурга, но и всей России. В три года папа научил ее играть в шахматы и отвел в шахматную школу. Настя играет уже 25 лет, за это время она стала гроссмейстером среди женщин и международным мастером по мужским стандартам.

Мной много занимались, у меня очень рано пошли успехи, буквально в пять лет я уже выиграла чемпионат города до семи. Сложности начинаются, когда ты осознаешь, что чего-то достигла и начинаются сложности, ты уже не просто получаешь удовольствие, а начинаешь нервничать из-за результата. Анастасия Боднарук, гроссмейстер среди женщин

Нервничала из-за результатов и героиня сериала "Ход королевы": молодая девушка, стремилась стать величайшим шахматистом и обыграть чемпиона мира. Настя признается: сюжет сериала очень отличается от реальной жизни.

Никогда такого не было, чтобы женщина настолько успешно играла в мужские шахматы, буквально всех обыгрывала. Есть представительницы женского пола, которые на равных соперничали, пытались удачно играть с мужчины, но такого уровня никогда женщины не показывали. Анастасия Боднарук, гроссмейстер среди женщин

Однако не все в сериале оказалось вымыслом. Шахматные партии вполне реальны, их помогал придумывать 13-й чемпион мира Гарри Каспаров. Не вызывает сомнения и то, что шахматисты могут играть без доски в своем воображении.

Конечно, я не представляю игры на потолке, просто вижу картинку в своей голове и проигрываю партии: где соперник ошибся, где ты мог сыграть сильнее, иногда тебе нужно что-то помнить, ты повторяешь это в голове. Анастасия Боднарук, гроссмейстер среди женщин

В отличие от героини сериала, Настя Боднарук не полагается на допинг и стремится к более приземленным вещам: хочет попасть в основной состав женской сборной России по шахматам. Для этого ей придется не просто смотреть в полоток, а повышать рейтинг и ход за ходом совершенствовать игру.

Фото и видео: Piter.TV, Netflix