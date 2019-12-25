Что такое "эпидномер", и могут ли врачи отказать в услугах человеку без него?

Piter.TV ответил на самые популярные вопросы последних месяцев, касающиеся коронавируса и присвоения эпидемиологического номера.

Жизнь с коронавирусом подарила россиянам немало новых слов и словечек: в наш лексикон вошли "ковидло" и "плато заболеваемости", "имунная атака" и "пандемия". Среди этих лексем оказался и совсем уж загадочный "эпидномер" – или же "эпидемеологический номер". Последние месяцы оно все чаще всплывало среди разговоров знакомых и пользователей соцсетей.

Многие о нем говорят, но мало кто понимает, что же означает "слово из девяти букв". В редакцию Piter.TV также поступило множество вопросов, относительно понятия "эпидемиологический номер" (эпидномер). Люди с подтвержденным коронавирусом жаловались, что не знают своего эпидномера, задавали вопросы о его прикладном значении, интересовались, могут ли отказывать в госпитализации пациентам без эпидномера... и многое другое! Мы собрали в одном месте основные вопросы и страхи относительно эпидномера, а также получили ответы (не на все вопросы) от представителей Роспотребнадзора, курирующего данное направление.

Загадка эпидномера: когда отсутствие информации реально пугает людей

Даже активный поиск в Google и Яндекс, а также мониторинг сайта Минздрава дает нам мало информации о том, что такое эпидномер в контексте коронавируса: кто и кому его выписывает, на что он влияет. Отсутствие сведений, как правило, рождает тревогу и непонимание. Тем более, когда в реальных случаях людям отказывают в лечении/осмотре из-за отсутствия этого самого эпидномера. Или когда врачи отказываются сообщать людям их ЭН. А такие случаи нам известны.

Например, один из наших читателей, контактировавший с COVID-позитивным родственником (получил положительный результат теста, но на тот момент не получил личный эпидномер) заявил, что врачи отказались приезжать к нему на осмотр, сославшись на отсутствие того самого эпидномера. Мол, это единственное доказательство контакта с заболевшим.

Еще одна петербурженка Екатерина Федорова написала в соцсетях, что ее мама, которая работала рентген-лаборантом, а с мая этого года – на флюорографической станции Невского района, умерла от коронавируса 27 июня. При этом им не сообщили эпидномер, который обещали дать после осмотра. Женщину этот факт смутил: за невыполнением обещания она увидела некоторую странность, в которой ей никто не помог разобраться.

Петербурженка Анна Терновская также написала, что 21 июня заболела, через 4 дня такие же симптомы появились у её младшего сына, еще 2 июля заболел старший сын. Врач из детской поликлиники не стал брать мазок на коронавирус.

Мазок она возьмет лишь когда я позвоню заведующей и назову свой эпидномер. Анна Терновская

Жительница Петербурга Екатерина Авдеева также написала в соцсетях о том, что в поликлинике готовы делать тест на коронавирус только при подтвержденном контакте, когда есть эпидномер.

В комментариях к этим и другим сообщениям многие петербуржцы выражают обеспокоенность: одни из них во время болезни получили информацию об эпидномере, а другие переболели, так его и не узнав. Такое отсутствие системного подхода кажется странным для многих россиян. Среди других подозрений – встречаются предположения о том, что результаты тестов из частных клиник якобы не фиксируются в базе эпидномеров. Среди неподтвержденных фактов по соцсетям гуляла история о жалобах врачей скорой помощи на многочасовую процедуру регистрации ЭН, которая, якобы, мешает вовремя госпитализировать и оформить больного.

А вот уже в официальных СМИ, например, в "Фонтанке" реальные врачи жаловались, что для получения "президентских премий" за работу с COVID-19 им приходится обзванивать пациентов и узнавать их ЭН.

Чтобы доказать, что на самом деле работаем, мы обязаны сами обзванивать пациентов, уточнять диагноз и узнавать у них эпидномера. В начале эпидемии считалось, что врач контактировал с коронавирусным пациентом только в том случае, если у того был положительный тест и эпидномер, – говорит один из медиков

Как видим, вопросов немало – таких сообщений в социальных сетях десятки. Даже устный опрос сотрудников редакции и их родных, переболевших коронавирусом, подтвердил: информацию об эпидномере получило меньше половины опрошенных. Piter.TV решил узнать, что такое эпидномер, как и где его получить, и зачем он вообще нужен. Для этого мы обратились в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург", который отвечает за формирование базы эпидномеров в Санкт-Петербурге.

Что такое эпидемиологический номер?

Эпидемиологический номер - это регистрационный номер (номер извещения), который выполняет функцию учета случая любого инфекционного или подозрительного на него заболевания, а также информирования органов и учреждений Роспотребнадзора о наличии данного случая на подведомственной территории и носит служебный характер .

Сколько эпидномеров по коронавирусу было зарегистрировано в Санкт-Петербурге с 1 марта 2020 по 1 июля 2020?

В период с 01.03.2020 по 01.07.2020 зарегистрировано 24469 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции.

Я получил положительный результат теста на коровирус в частной клинике. Как мне узнать эпидномер и как лечиться?

Регистрация случая инфекционного и/или подозрительного на него заболевания осуществляется только медицинским работником (лечащим врачом) медицинской организации, в которой устанавливается диагноз. Предварительный диагноз формулируется врачом при обращении гражданина за медицинской помощью в лечебно-профилактическое учреждение, как при наличии, так и при отсутствии результатов лабораторных исследований.

Проще говоря, чтобы получить лечение после получения положительного результата из частной лаборатории, нужно обратиться к лечащему врачу в поликлинике. На вопрос, присваиваются ли эпидномера случаям из частных лабораторий, Piter.TV не получил ответ.

Как петербуржец, больной коронавирусом может узнать свой эпидномер? Обязаны ли его сообщить лечащие врачи, сотрудники эпидцентра?

Регистрационный номер случая (экстренного извещения) является служебной информацией , направленной для извещения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека и не предназначен для использования третьими лицами . То есть этот эпидномер известен сотрудникам Роспотребнадзора (эпидбюро), пациенту его сообщать не обязаны.

Через какое время с момента получения положительного теста будет присвоен эпидномер?

В соответствии с п. 12.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней" медицинские работники обязаны в течение 12 часов направить экстренное извещение в территориальные органы, уполномоченные осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор по месту выявления больного. Эпидемиологический номер присваивается в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" немедленно при регистрации медицинским работником случая инфекционного и/или подозрительного на него заболевания.

Отличается ли лечение больных с присвоенным и неприсвоенным эпидномером?

В ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" сделали еще раз акцент на том, что регистрационный номер случая (экстренного извещения) является служебной информацией , направленной для извещения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека. Поэтому присвоение эпидномера никак не влияет на манипуляции с пациентом, показанные при определенном состоянии его здоровья.

На вопрос, каждый ли человек, заболевший коронавирусной инфекцией, становится обладателем эпидномера, в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" не смогли дать ответ.

Также Piter.TV публикует документ, выпущенный Комитетом здравоохранения, в апреле текущего года. Согласно этому документу, в Петербурге временно был изменен порядок получения эпидемиологических номеров при регистрации инфекционных заболеваний пациентов, доставленных скорой в стационарные медучреждения.

Данные привезенных инфекционных пациентов должны направляться врачами медучреждения в "Центр гигиены эпидемиологии в городе Санкт-Петербург", где и присваивается эпидномер заболевания. В случае госпитализации с бригады скорой временно снимается обязанность регистрации инфекционного заболевания. Если же человек отказывается от больницы и хочет лечиться дома, данные в "Центр гигиены эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" подает бригада скорой помощи.

Помимо этого, для врачей поликлиник (напоминаем, что эпидномер – это служебная информация ) эпидбюро в конце мая выделило отдельный номер для получения эпидномеров для пациентов с подтвержденным коронавирусом с легкой формой, лечащихся на дому: 309-72-98. Поэтому, если эпидномер знать всё же необходимо, нужно связаться с вашим лечащим врачом, который имеет полномочия предоставить вам такую информацию.

Резюме. Неполное.

Исходя из всего вышесказанного делаем следующие выводы : формально любые данные об эпидномере являются служебной информацией эпидцентра. Из пояснений Роспотребнадзора следует, что человек не обязан знать свой эпидномер, в некоторых случаях его могут не знать и лечащие врачи. Пациент не обязан и не должен предъявлять врачам и чиновникам свой ЭН, скорее, они обязаны сами узнавать его. Получается, что медицинская система не имеет оснований отказывать петербуржцам с подозрением на коронавирус в осмотре и лечении со ссылкой на отсутствие данных об эпидномере. Фактически отсутствие эпидномера никак не влияет на дальнейшее лечение и судьбу пациента (зафиксировано множество случаев, когда это правило не соблюдалось), Открытым также остается вопрос, почему врачи регулярно людям обещают прислать этот эпидномер и в итоге не присылают. И почему часть пациентов получает на руки данные об эпидномере, а часть не узнает о нем даже после выздоровления. При острой необходимости в получении этого номера, человеку следует решать этот вопрос через своего лечащего врача, который имеет полномочия на получение данной информации. Что касается частных лабораторий и присвоения им эпидномеров, Piter.TV не получил ответ. Фактически это дает повод предполагать, что результаты тестирования на COVID-19 в частных клиниках могут пройти мимо Центра эпидемеологии, а значит, и мимо официальной статистики. Запрос на соответствующую тему в ближайшее время наша редакция направит в Комитет по здравоохранению Петербурга, а также в региональное отделение Роспотребнадзора.

Автор: Анастасия Царёва

Обложка: Piter.TV

Документ: ВК/ Врачи Санкт-Петербурга

Фото: Piter.tv