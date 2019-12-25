Эксперты объяснили, зачем в Мурине создавать дизайн-код городской среды

Проект по разработке дизайн-кода городской среды — комплексный документ, объединяющий правила и требования к организации городской среды.

На базе "Академии Цифровых технологий" в Петербурге 26 ноября прошла пресс-конференция, посвященная запуску проекта по разработке в Мурине первого в Ленинградской области комплексного дизайн-кода городской среды.

Проект по разработке дизайн-кода городской среды — комплексный документ, объединяющий правила и требования к организации городской среды в Мурине. В экспертный совет проекта вошли известные специалисты в области урбанистики, архитектуры, социологии, дизайна и управления развитием городской среды. Они и высказались о сложившейся ситуации.

На первой встрече инициаторы проекта и эксперты рассказали, как будет реализован дизайн-код (или правила благоустройства), о возможном введении дизайн-кода в вопросы управления и развития городской среды. Удалось раскрыть и тему, какие инициативы жителей внедрят в проект и как в нем принять участие представителям бизнеса.

Дизайн-код - это не прихоть архитекторов, социологов, экспертов, это важная деталь, которая помогает городам становиться комфортнее. Он снижает визуальный шум, снимает определённую долю психологического и визуального давления на людей, которые живут в городах. Он приводит к тому, что у большинства городов появляется их истинный облик, идентичность, раскрывается уникальность и красота. — поделилась Манжула. — Вместе с тем это достаточно сложный процесс, требующий коммуникаций, т.е. умения договариваться разных стейкхолдеров, групп населения, бизнеса и власти. Мне очень отрадно, что Мурино пришло к этому понимаю достаточно быстро и понимает необходимость договаривать на берегу, когда формируются правила благоустройства – рассказала Екатерина Манжула, руководитель "Центра компетенций Ленинградской области по вопросам формирования комфортной городской среды"

Михаил Климовский, координатор совета, советник ректора Университета ИТМО, рассказал, что предполагается сделать в рамках проекта, и какая часть будет важна непосредственно жителям. Так, в состав разделов дизайн-кода вошли такие позиции: вывески, рекламные конструкции, элементы городской среды, навигация, искусство в общественном пространстве и каталог типовой городской мебели – это те аспекты, которые нуждаются в изменениях. Климовский отметил, что в Мурине отсутствуют "точки притяжения" людей, городские площади, центральные места сбора. Он предложил решение: использовать большие фигуры.

Искусство может использоваться как элемент коммуникации жителями, искусство может взрывать пространство, в хорошем смысле, т.е. являться важной доминантой если у нас гомогенное пространство, то оно играет важную роль — отметил специалист.

Культурные антропологи Ольга Воробьева и Элли Пономарева отобразили основные социальные проблемы города.

Восточное и Западное Мурино – два полярных, контрастных случая: город и деревня — говорит Воробьева.

Главное осложнение заключается в железной дороге, которая разделяют Мурино на Западное, где находятся новостройки, и на Восточное и Центральное, где располагаются прежние застройки.

Это очень важная преграда, которая препятствует жителям обеих частей полноценно взаимодействовать и с пространством, и социально друг с другом — сообщила Воробьева.

Антропологи также указали на проблемные места: нехватка общественных пространств, большой пешеходный трафик, "Шаверматорий" (так местные жители окрестили торговые помещения, общепит), неудачное благоустройство улиц и газонов.

Наталья Серебрякова, краевед, рассказала об истории появления Мурина и его важных исторических местах – таких, например, муринский родник или святой колодец.

Самая старая историческая точка. Он питал всех жителей Мурина, потому что вода была потрясающая. Когда сделали химический состав воды, то она была минерализована по типу Кавказских Минеральных Вод, т.е. практически у вас был бы минеральный источник. Это было любимое место всех муринцев" – отметила Серебрякова.

Впоследствии Администрация Мурино построила над источником санитарный коллектор, отходы проникли в источник, в результате вода оказалась испорчена. Любопытно, что англичане, жившие в начале XX века в Мурине, организовали там поле для гольфа.

И это первое поле гольфа в России! — добавила Серебрякова.

В последней части пресс-конференции прозвучали вопросы и пожелания от участников, присутствующих в зале и дистанционно.

Из зала поступило пожелание от Елизаветы Гречухиной, заместителя директора Центра компетенций по развитию городской среды ЛО: "Я хотела бы добавить, что в перечне того, что вы хотите сделать, важным пунктом последним является внедрение, исполнение и меры наказания за неисполнение, потому что правила благоустройства — это хорошо, но есть ряд серьезных практик и в Удмуртии, и в Краснодарском крае, когда они не исполнялись".

Отвечая на вопросы, организаторы отметили, что участие жителей в дизайн-коде будет проходить в формате проектных сессий, "соучаствующее проектирование" или "вовлекающее проектирование". Цель этих сессий строится из нескольких частей, одна из них - образовательная, где жителям расскажут о устройстве двора, придомовой территории, квартала; это мероприятие будет рассчитано на 1-2 дня.

Участники онлайн-конференции уточнили: "Дизайн-код носит обязательный или рекомендательный характер?". Ответил на вопрос Климовский: "В рамках данной работы будет блок, носящий рекомендательный характер, который описывают городскую среду в целом. Но и какие-то части должны носить характер исполнения то, что можно утвердить на законодательно-утвердительном уровне. С реализацией сложнее, во многих городах России, я знаю только о 25-ти городах, пока что они носят рекомендательный характер, потому что та часть с контролем и исполнением не была взята в учет. Здесь задача направлена на реализацию".

Фото, текст: Дарья Ромасюк / Piter.tv