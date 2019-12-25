В Мурино появится уникальный дизайн-код городской среды

Принять участие в разработке дизайн-кода могут местные жители.

Первый в Ленобласти дизайн-код, который изменит внешний облик города, разработают для Мурино. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47-го региона.

В новом документе будут прописаны правила, требования и рекомендации по организации городской среди, дизайнерских проектов и оформлению объектов благоустройства Мурино. В частности, планируется установить единые требования к вывескам, рекламным конструкциям, остановкам общественного транспорта, парковкам, а также к городской мебели: детским площадкам, скамейкам, спортивному оборудованию и т.п.

Дизайн-код будет реализован в несколько этапов. Сначала специалисты приступят к предпроектному исследованию местности, затем разработают пакет проектной документации и муниципального акта, а далее презентуют полученные результаты.

Принять участие в разработке дизайн-кода и поделиться своими идеями также смогут и местные жители.

Ранее петербуржцы назвали Мурино более комфортным для жизни, чем Кудрово.

Фото: Piter.TV