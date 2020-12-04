"Напряженка" с азитромицином: Piter TV проверил наличие самого популярного антибиотика этой осени в аптеках

Петербуржцы жалуются на дефицит антибиотиков, которые прописывают болеющим коронавирусом. Мы проверили ближайшие аптеки на их наличие.

У корреспондента Piter.TV в руках стандартный рецепт, который сейчас врачи выписывают больным ковидом пациентам. Помимо антивирусных препаратов и витаминов в списке есть антибиотик азитромицин. Врачи советуют принимать его только при длительной высокой температуре, но, на всякий случай, прописывают его и легкобольным. Спрос на препарат за последние пару месяцев сильно увеличился, что вызвало в аптеках его явный дефицит.

Мы, уже поднаторелые в этом деле, идем изучать вопрос: есть ли азитромицин в аптеках Петербурга, а если нет, то почему. Для небольшого исследования мы выбрали несколько аптек, расположенных на Лиговском проспекте. Узнаем – есть ли азитромицин, сколько он стоит, пользуется ли спросом. В первой же аптеке честно признались – с этим лекарством испытывают явные трудности:

Нет, к сожалению... Надо по справке узнавать, где есть. Сейчас это дефицитная позиция в городе. заявили в аптеке на Обводном канале.

Стоит отметить, что азитромицином лечат не только ковид. Антибиотик имеет широкий спектр действия, его прописывают больным инфекциями дыхательных путей, а так же кожными, бронхолегочными и так далее – список довольно большой.

Мы проверили еще пару аптек. Где-то азитромицин также отсутствовал, а где-то полки были переполнены препаратом. Но, в большинстве своем, достать лекарство – задача трудная.

Есть на Краснопутиловской 121, и есть на улице Оптиков... Можно заказать туда, потому что пока вы доедете, его могут разобрать. Лучше забронировать. посоветовали корреспонденту Piter.TV в одной из аптек.

Стоит отметить, что цена на препарат колеблется в районе 250 рублей за упаковки по 250 и 500 мг. Цены не завышают.

Получается, что фармацевтическая, здравоохранительная система испытывает сильные нагрузки, но, худо-бедно справляется. Есть явная тенденция, что препарат раскупают очень быстро, несмотря на то, что нужен он, по сути, только тяжелобольным пациентам. Винить людей в чрезмерной осторожности нельзя. Ковид у многих протекает индивидуально, и плохо может стать в любой момент.

Ранее мы выясняли, можно ли заразиться коронавирусом в бассейне.

Видео, фото: Piter TV