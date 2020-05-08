МАНТУРОВГДЕМАСКИ: Piter.TV продолжает мониторить наличие медицинских масок в аптеках города

В этот раз корреспондент посетил аптечные пункты Лиговского проспекта.

В этот раз корреспондент Piter.TV посетил три аптеки, расположенных на Лиговском проспекте у станции метро "Обводный канал": Фармакея, Ника Фарм и Народная аптека. Спустя почти неделю после заявления Дениса Мантурова медицинские маски в аптеках все таки появились. С антисептиками и перчатками дела обстоят куда хуже.

В первой, "Народной", аптеке в наличии оказались только многоразовые медицинские маски - черные, из 100% хлопка, стоимостью в 200 рублей. Фармацевт заверила, что их можно стирать, однако отметила что маска не является медицинским изделием и для врачей не подходит. Антисептики в этой аптеке только гелевые, да и то без этилового спирта.

По пути мы зашли в аптеку "Ника Фарм" - единственную, где продавались многоразовые маски. Правда цены на них не радуют - 25 рублей за штуку, в упаковке всего 10 штук. Антисептиков и перчаток попросту не оказалось.

Зато в "Фармакее" нам предложили и перчатки, и разнообразные антисептики по вполне приемлемым ценам, и маски. Они, правда, тоже многоразовые, за 200 и 290 рублей.

По итогу напрашивается довольно простой вывод: маски есть, но цены на них кусаются. Еще два месяца назад мы устраивали "контрольную закупку" по тем же самым аптечным пунктам. За это время ситуация кардинально поменялась - одноразовые комплекты заменили, преимущественно, на многоразовые маски. Цены так же выросли. Максимальная цена тогда - 10 рублей за штуку, а сейчас - 25. Тем не менее, складывается впечатление, что дефицита масок во Фрунзенском\Центральном районах нет.

Канал Piter.TV предлагает аудитории из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России принять участие в акции, которую мы условно назвали #МАНТУРОВГДЕМАСКИ. Любой желающий может взять смартфон или другое средство фото- и видеофиксации. Мы предлагаем людям снимать краткие вступительные видео на фоне конкретных аптек, которые позволили бы верифицировать их местонахождения, название и тип торговой сети. Затем – в свободной форме фиксировать результаты закупки по двум категориям товаров: средства индивидуальной защиты и спиртовые антисептики. При этом мы призываем не снимать лица сотрудников аптек из уважения к их труду и праву на личное пространство, более того, мы просим участников акции уважительно общаться со всеми участниками инструмента. Достаточно просто подвести итоги закупки постфактум, провести фото-фиксацию стеллажей с товарами, факты отсутствия/наличия медицинских масок и спиртовых антисептиков. Нас одинаково интересуют как случаи дефицита товара, так и случаи его присутствия в аптеках и торговых сетях.

Редакция Piter.TV уверена, что такой эксперимент позволит максимально объективно оценить ситуацию с наличием в продаже медицинских масок и спиртовых антисептиков и проверить слова Дениса Мантурова на этот счет.

Piter.TV запустил флешмоб в разгар майских праздников - в первом выпуске были изучены аптеки в спальном районе Петербурга – район "Гражданка", станция метро "Академическая".

Видео: Piter.TV