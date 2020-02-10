Маски-шоу: Piter TV выяснил, на сколько в Петербурге подорожали медицинские маски

Для проведения сравнительного анализа были выбраны 4 аптеки на Лиговском проспекте.

Хайп, граничащий с истерией, вызванный бушующим в мире короновирусом увеличил спрос на медицинские маски. Этим тут же воспользовались недобросовестные ритейлеры и сами увеличили цены на столь необходимый многим товар.

Во з м уще нные петербуржцы отправили запрос в антимонопольную службу, что бы те разобрались с ситуацией. В начале февраля УФАС выявил рост цен в различных магазинах на медизделия в 2-30 %. Сейчас маску можно купить за 8-10 рублей . Мы решили узнать – так ли это, и вышли в центр города, чтобы пройтись по аптекам и узнать настоящие цены на маски.

Для проведения сравнительного анализа цен на медизделие мы обошли четыре аптеки, расположенных на Лиговском проспекте. Мы включили в список как сетевые, так и "штучные" аптеки. Первым пунктом стали "Озерки". Повышенный интерес граждан к медицинской защите подтверждает отсутствие масок в наличии:

-Здравствуйте! У вас есть медицинские маски?

- Закончились

- Как давно?

- Сегодня

- А когда поставки следующие?

- Завтра или сегодня.

- На них такой большой спрос?

- Да. Только сегодня купили около 700 масок

- А сколько они стоят?

- Пять масок – 49 рублей Аптека "Озерки"

Пять масок за 49 рублей – это 9 рублей 80 копеек за штуку. Двигаемся дальше – аптека "Фармакея", расположенная в ТЦ Лигов на Обводном канале:

- Тоненькие маски?

- Тоненьк ие, да.

- Тогда они продаются по 5 и 100 штук

- А сколько стоят?

- 50 рублей и 600 рублей. Аптека "Фармакея"

Выходит, что оптом дешевле на целых 400 рублей. Однако штучно маска стоит даже дороже, чем в "Озерках" - ровно 10 рублей.

Следующая аптека стала самой интересной в нашем списке – даже купили комплект медицинских масок. В "Народной аптеке" на пересечении Лиговского проспекта и Курской улицы маски не только были в наличии, но еще и не заканчивались в принципе. А цены на них разительно отличаются от двух предыдущих.

- Здравствуйте! А у вас есть медицинские маски в наличии?

- Да, медицинские маски у нас есть.

- А сколько они стоят?

- По 3 или коробки по 50?

- Коробки

- Коробки 200.. точнее 177 рублей

- А часто их вообще берут?

- Да нет. Кому надо, тот и берет. "Народная аптека"

Выйдя из аптеки быстро подсчитали, что стоимость одной маски фирмы Rutex составила 3 рубля 54 копейки. Пока-что самые дешевые. Однако посмотрев стоимость масок в интернет-магазинах убедились, что и тут цены завышены – продают их обычно за 110-115 рублей.

Последней в нашем списке стала аптека при больнице РЖД на Боровой улице. Масок там попросту не оказалось – больница все-таки. Интересен тот факт, что и поставок нет несколько дней:

- У вас есть медицинские маски?

- Нет. По моему их сейчас нигде нету. Они у поставщиков уже давно закончились.

- Серьезно? А у вас они когда закончились?

- Дня три – четыре назад

- Правда, что на них возросли цены?

- (смеется) Я то откуда знаю, у меня их нет уже давно))0. У меня они стоили по 9, 90 за 3 штуки

- Это не так то и много

- Это вообще копейки, дешевле, чем в магазине "Аптечный пункт" в больни це МЧС

На этой прекрасной ноте закончилось наше путешествие по аптечным пунктам Лиговского проспекта. Ожидаемый повышенный спрос на маски в Петербурге вынуждает людей более тщательно искать выгодные для себя цены, или вообще заказывать маски через интернет.

Видео: Piter.TV