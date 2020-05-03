МАНТУРОВГДЕМАСКИ: эксперимент PiterTV опроверг слова министра торговли об отсутствии дефицита масок в аптеках

Канал Piter.TV запускает социально значимый флешмоб по контролю за уровнем дефицита медицинских масок и спиртовых антисептиков в аптеках России. Напомним, накануне министр промышленности и торговли Денис Мантуров официально заявил, что эта проблема решена.

Правительство РФ отменило запрет на вывоз средств индивидуальной защиты, в том числе, медицинских масок и респираторов, из России. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на главу Минпромторга. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров также заявил, что в российских аптеках и торговых сетях больше нет дефицита медицинских масок и антисептиков. В частности, о том, что Денис Мантуров заявил о победе над дефицитом масок в аптеках пишут "Рен-ТВ", Meduza, News.ru и другие крупные СМИ.

Канал Piter.TV решил проверить утверждение министра и ряда экспертов от правительства РФ. Мы провели импровизированную акцию по контролю за наличием медицинских масок и спиртовых антисептиков в конкретном спальном районе Санкт-Петербурга – район "Гражданка", станция метро "Академическая".

Контрольная закупка в четырех различных аптечных пунктах ("Озерки", "Фиалка", "Озерки Дрогери", "Аптека Вита") показала существование реального дефицита данных товаров. В частности, медицинские маски отсутствовали в "Фиалке", "Озерках" и "Озерках Дрогери". А что касается спиртовых антисептиков, то их выбор или был ограничен, или они также отсутствовали в продаже. Подробнее – в видео-отчете с места проведения эксперимента.

Канал Piter.TV предлагает аудитории из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России принять участие в акции, которую мы условно назвали #МАНТУРОВГДЕМАСКИ. Любой желающий может взять смартфон или другое средство фото- и видеофиксации. Мы предлагаем людям снимать краткие вступительные видео на фоне конкретных аптек, которые позволили бы верифицировать их местонахождения, название и тип торговой сети. Затем – в свободной форме фиксировать результаты закупки по двум категориям товаров: средства индивидуальной защиты и спиртовые антисептики. При этом мы призываем не снимать лица сотрудников аптек из уважения к их труду и праву на личное пространство, более того, мы просим участников акции уважительно общаться со всеми участниками инструмента. Достаточно просто подвести итоги закупки постфактум, провести фото-фиксацию стеллажей с товарами, факты отсутствия/наличия медицинских масок и спиртовых антисептиков. Нас одинаково интересуют как случаи дефицита товара, так и случаи его присутствия в аптеках и торговых сетях.

Редакция Piter.TV уверена, что такой эксперимент позволит максимально объективно оценить ситуацию с наличием в продаже медицинских масок и спиртовых антисептиков и проверить слова Дениса Мантурова на этот счет.

Видео: Piter.TV