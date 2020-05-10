Евгений Понасенков. Полная видеоверсия интервью Piter.tv

Скоро на нашем сайте – расшифровка диалога с известным историком.

В минувший День Победы, 9 мая, гостем онлайн-студии Piter.tv стал известный историк, автор масштабных научных исследований – Евгений Понасенков. В ходе разговора с нашим порталом нашлось что обсудить – историю и исторические мифы, Вторую мировую и войну 1812 года, да и без тем дня сегодняшнего не обошлось – интернет-популярности Понасенкова, дела Олега Соколова и ситуации с коронавирусом в России.

Расшифровку интервью и его основные тезисы читайте скоро на нашем сайте, а пока Piter.tv представляет полную видеоверсию разговора с историком.