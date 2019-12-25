В Петербурге умерла историк и бывшая узница ГУЛАГа Ирина Вербловская

Историк и экскурсовод была известна авторскими маршрутами о культурной истории города.

В Санкт-Петербурге скончалась историк, литератор и автор экскурсионных программ Ирина Вербловская. О ее смерти сообщил руководитель туристического агентства "Эклектика" Игорь Воеводский.

Ирина Вербловская получила известность благодаря авторским прогулкам и экскурсиям, среди которых были маршруты "Репрессированный город", "Ахматова" и "Мандельштам". После окончания исторического факультета ЛГУ в 1957 году ее арестовали по обвинению в антисоветской пропаганде. Вербловская входила в молодежную группу вместе со своим супругом Револьтом Пименовым. После отказа давать показания против мужа она была осуждена на 5 лет лагерей.

После освобождения ей длительное время запрещали жить в Москве и Ленинграде. Вернуться в город и начать работу в экскурсионной сфере она смогла только в 1960-х годах.

Позднее Ирина Вербловская стала одной из известных фигур петербургского экскурсионного сообщества.

Ранее мы сообщали, что умерла американская актриса Дэйви Чейз, известная ролями в фильмах "Звонок" и "Донни Дарко".

Фото: Piter.tv