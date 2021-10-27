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Историк рассказал, чем пахнет Петербург
Сегодня, 14:05
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Историк рассказал, чем пахнет Петербург

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Сегодня Северная столица пахнет мерзлым чугуном и морем.

Петербург, как и любой другой город, имеет свой запах. Доктор исторических наук, профессор факультета истории Европейского университета в Петербурге Владимир Лапин рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург", чем пах и пахнет Петербург. 

В XVIII-XIX веках город пах конюшней. Историк родился в Петербурге. В детстве, вспоминает Лапин, город пах мерзлым чугуном, поскольку в детстве ограды и решетки были на уровне носа историка. Сегодня Северная столица пахнет по-прежнему мерзлым чугуном и морем, заявил специалист. 

Кроме того, петербургские мосты также имеют свои характерные запахи. Лапин рассказал, что специально нюхал мосты в разных городах: Самара, Новгород, Нижний Новгород, но мосты Петербурга явно отличаются от них. 

В июле петербуржцы жаловались на едкие запахи кофе и дыма на юге города.

Фото: pexels.com

Теги: запах, историк, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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