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Петербуржцы жалуются на едкие запахи кофе и дыма на юге города
Сегодня, 8:27
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Петербуржцы жалуются на едкие запахи кофе и дыма на юге города

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Жители переживают, что скоро весь город затянет дымом.

Ночью в воскресенье, 18 июля, в Петербурге сильно запахло гарью и жженым кофе. На проблему пожаловались жители юга города в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Неприятный запах почувствовали и жители у набережной реки Фонтанки. Они предполагают, что в городе на Неве полыхает крупная свалка. Горожане волнуются за экологическую обстановку в Северной столице и считают, что скоро город затянет дымом.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Волосовском районе третий день подряд горит лес. 

Фото: Piter.tv

Теги: запах гари, запах кофе, лесные пожары, петербург пожары
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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