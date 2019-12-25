Петербуржцы жалуются на едкие запахи кофе и дыма на юге города

Жители переживают, что скоро весь город затянет дымом.

Ночью в воскресенье, 18 июля, в Петербурге сильно запахло гарью и жженым кофе. На проблему пожаловались жители юга города в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Неприятный запах почувствовали и жители у набережной реки Фонтанки. Они предполагают, что в городе на Неве полыхает крупная свалка. Горожане волнуются за экологическую обстановку в Северной столице и считают, что скоро город затянет дымом.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Волосовском районе третий день подряд горит лес.

Фото: Piter.tv