В Волосовском районе третий день подряд горит лес

Площадь лесного пожара под Большим Сабском составляет примерно десять гектаров.

С 14 июля возле деревни Большой Сабск в Волосовском районе Ленинградской области продолжается борьба с лесным пожаром. К операции по тушению огня подключены пожарные, спасатели и местные лесничие, однако в силу трудностей с проездом спецтехники огонь не удается ликвидировать полностью уже три дня.

Дым относит в сторону поселения, что делает пребывание местных жителей в домах крайне затруднительным: в аномально жаркую погоду становится нечем дышать от дыма и приходится запирать окна.

Глава администрации Сабского поселения Николай Спирин обозначил площадь пожара примерно в 10 гектаров и подтвердил, что операция по тушению продолжается.

Между тем, в Сосновом Бору пожарные отчитались о полном тушении открытого огня в зоне пожара, охватившего 2000 гектаров.