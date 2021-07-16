Пожарные ликвидировали открытый огонь в лесу под Сосновым Бором

На месте пожара в СНТ Смолокурка продолжается пролив тлеющей подстилки.

15 июля во второй половине дня МЧС России по Ленобласти сообщило о ликвидации открытого горения в лесах Сосновоборского городского округа, где на протяжении двух дней идет тушение лесного пожара с привлечением пожарных, спасателей, военных и большого количества спецтехники, включая пожарные поезда. Сообщается, что на территории пожара, охватившего более 2000 гектаров, продолжается проливка торфяников и тлеющей подстилки.

В Сосновом Бору эксперты Центра гигиены и эпидемиологии 16 июля замерят в воздухе наличие вредных выбросов из-за горения торфяников: воздух проверят на уровень оксида углерода и диоксида серы, после чего оповестят горожан о результатах.

Накануне электричка из Петербурга высадила пассажиров не доезжая до конечной станции в Сосновом Бору из-за работы пожарного поезда.

Видео: МЧС России по Ленобласти