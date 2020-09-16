Режим пожароопасности в Ленобласти отменён указом губернатора

Постановление о введении пожароопасного режима в лесах Ленобласти от 11 июня признано утратившим силу.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о снятии особого противопожарного режима в лесах региона. Постановление выпущено в связи со снижением пожарной опасности в лесах и населенных пунктах.

Указ о введении особого режима был выпущен 11 июня - согласно этому постановлению, посещение лесов жителями области строго запрещалось. Впрочем, это не остановило поток отдыхающих, выезжающих на природу и за город на отдых, что спровоцировало большое количество лесных пожаров.



Всего на территории лесного фонда Ленинградской области за первую половину 2021 года произошло 396 пожаров, средняя площадь каждого из которых составила менее гектара.

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