С начала года в Ленобласти произошло 396 лесных пожаров

В ликвидации лесных пожаров в первой половине 2021 года приняли участие более пяти тысяч ленинградских пожарных.

На территории лесного фонда Ленинградской области за первую половину 2021 года произошло 396 пожаров, средняя площадь которых составила менее гектара. Итог первых шести месяцев подвела диспетчерская служба лесного хозяйства Ленобласти. Отдельного упоминания удостоилась оперативная деятельность профильных ведомств и экстренных служб: сравнительно небольшая средняя площадь возгорания явилась результатом быстрой реакции и профессиональной работы пожарных, лесничих и арендаторов леса, среди которых были и военнослужащие.

Всего в тушении лесных пожаров принимают участие порядка 5 000 сотрудников, и привлекается более 2 000 единиц спецтехники. В области функционируют 71 пожарно-химическая станция и 154 камеры системы видеонаблюдения для раннего обнаружения возгораний. Общая площадь лесного фонда, пострадавшая от огня, оценивается примерно в 321,87 га.

Основной причиной лесных пожаров был и остается человеческий фактор.

2 августа на улице Большая Каменка в Приморском районе пожар охватил ангар площадью 450 квадратных метров.

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