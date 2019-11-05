Особый пожароопасный режим намерены ввести в пяти районах Ленобласти

С начала года жителям региона было выписано штрафов на 2 млн рублей за нарушение пожарной безопасности.

На территории Гатчинского, Всеволожского, Кировского, Выборгского и Приозерского районов 47-ого региона ожидается ведение пожароопасного режима. Как уточнила пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленобласти, мера связана с предстоящим повышением температуры.

В ведомстве напомнили, что с января жителям региона было выписано штрафов на 2 млн рублей за нарушение пожарной безопасности. В ходе обследования лесов за нарушение соответствующего законодательства было возбуждено 32 административных дела.

Кроме того, в районах с режимом повышенной пожароопасности, могут запретить посещать леса, а также оставлять там транспорт. Наиболее внимательно за соблюдением правил будут следить в населённых пунктах, 33 оздоровительных лагерях, 68 садовничествах и двух объектах экономики.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти выбрали пять "Семей года".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)