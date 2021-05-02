В Ленобласти выбрали пять "Семей года"

Они примут участие во Всероссийском конкурсе.

В Ленинградской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса "Семья года". Об итогах рассказали в региональной администрации.

В номинации "Золотая семья" победителем стала семья Иванова Владислава и Ивановой Натальи, Сланцевский район. Стаж семейной жизни Ивановых 33 года. Владислав Алексеевич – кандидат в мастера спорта (лыжный спорт). Пешие и лыжные прогулки, купание в Чудском озере, кроссы и пробеги стали доброй традицией и привычным образом жизни Ивановых.

В номинации "Многодетная семья" победителем стала семья Головых Александра и Ольги, Гатчинский район. Семья воспитывает 10 детей и принимает активное участие в жизни Пудостьского сельского поселения.

В номинации "Молодая семья" победителем стала семья Сандаловых Дмитрия Александровича и Серафимы Васильевны, Всеволожский район. Семья Сандаловых – молодая многодетная семья. В этой семье, растут трое детей. Семья уделяет большое внимание занятиям спортом. Серафима Сандалова является кандидатом в мастера спорта России по боксу, в 2022 году вошла в резерв женской сборной России.

В номинации "Сельская семья" победителем стала семья Климовых Максима Владимировича и Татьяны Александровны, Лодейнопольский район. Татьяна Александровна является руководителем детского фольклорного коллектива "Айюшки" и вепсской языковой школы "Дар слова".

В номинации "Семья-хранитель традиций" победителем стала семья Юзвиков Кузьмы Николаевича и Татьяны Валериановны, Всеволожский район. Семья Юзвиков – звено большой педагогической династии, общий стаж которой составляет 157 лет.

Документы на эти семьи от Ленинградской области будут направлены в Организационный комитет Всероссийского конкурса "Семья года".

Фото: администрация Ленобласти