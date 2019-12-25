Пожарный поезд перекрыл путь электричке в Сосновый Бор

Всех пассажиров сосновоборской электрички высадили в Лебяжьем из-за пожара в лесу.

Электропоезд из Санкт-Петербурга в Сосновый Бор, отправившийся из столицы в 13:30, высадил всех своих пассажиров в поселке Лебяжье и не смог продолжать движение. Около 500 человек вынуждены были добираться дальше своими силами и на автобусах. Расстояние до конечной станции составляет примерно 26 километров.

Причиной остановки называется пожарный поезд, занявший пути и работающий в зоне лесного пожара под Сосновым Бором: на данный момент площадь возгорания превысила 2 000 квадратных метров.

Никакого предупреждения о неожиданной остановке пассажирам не делали; сколько еще электричек высадят своих пассажиров, не доезжая до конечной станции, пока неизвестно.

В лесах Ленобласти сейчас действует особый пожароопасный режим.

Фото: ВКонтакте/Подслушано в Гатчине