Лесной пожар в Сосновом Бору потушат через 2-3 дня

Местных жителей попросили с пониманием отнестись к данной ситуации.

На локализацию лесного пожара, начавшегося 14 июля вечером в Сосновом Бору в Ленобласти, уйдёт 2-3 дня. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Ближе к вечеру 14 июля начала тлеть торфяная подложка на площади около 2000 "квадратов". Предварительно, причиной возгорания стала длительная аномальная жара.

Пожарные предотвратили распространение огня в сторону дачных кооперативов и жилого массива. Угрозы возгорания жилых домов нет.

Тление на данный момент тушат две автоцистерны, насосно-рукавный автомобиль, а также водовозка. Днём к месту подъедет пожарный поезд.

Местных жителей попросили с пониманием отнестись к данной ситуации.

Фото: ВКонтакте / Администрация города Сосновый Бор