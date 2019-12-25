В Сосновом Бору горят торфяники

Пожар начался накануне, 14 июля.

В городе Сосновый Бор Ленобласти продолжаются работы по ликвидации лесного пожара, начавшегося 14 июля.

По данным администрации города, происходит тление торфяной подложки на площади около 2 000 кв.м. в районе коттеджного посёлка "Смолокурка". Заявка поступила в МЧС около 16:30.

Местные жители публикуют в соцсетях фотографии города, который находится в дыму. Ночью многие не могли спать из-за запаха гари.

На данный момент происходит тление торфяной подложки на площади около 2 кв. километров.

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Фото: ВКонтакте / Администрация города Сосновый Бор; ВКонтакте / Мой Сосновый Бор (Виктория Варычева)