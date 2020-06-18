В лесах Выборгского района пройдут рейды

Как отметили участники совещания, ситуация с лесными пожарами в Выборгском районе напряженная. Чаще всего возникновение пожаров провоцирует человек. В совокупности с засушливой погодой это приводит к тому, что возгорания происходят почти каждый день.

В Выборгском районе будут усилены мероприятия по охране лесов и населенных пунктов, находящихся рядом с лесополосой, от огня. Этот вопрос обсуждался в районной администрации с участием представителей профильных подразделений, МЧС, лесничеств, полиции. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Исполняющий обязанности главы администрации Выборгского района Валерий Савинов напомнил, что в Ленобласти с 11 июня установлен запрет посещения лесов, разведение огня, действует особый противопожарный режим.

Как отметили участники совещания, ситуация с лесными пожарами в Выборгском районе напряженная. Чаще всего возникновение пожаров провоцирует человек. В совокупности с засушливой погодой это приводит к тому, что возгорания происходят почти каждый день.

Чтобы напомнить жителям и многочисленным гостям Выборгского района, как следует вести себя в лесополосе и поблизости от неё, будут усилены профилактические меры. Во всех поселениях пройдут рейды с участием представителей органов местного самоуправления, полиции, МЧС, добровольных дружин.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафа на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Участники совещания призвали население соблюдать установленные запреты и в случае обнаружения лесных пожаров звонить по телефонам регионального пункта диспетчерского управления "Ленобллес": 908-91-11, единой федеральной прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00, а также – 101 и 112.

Ранее в магазинах Выборга проверили соблюдение противоэпидемиологических требований.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО; pixabay