В магазинах Выборга проверили соблюдение противоэпидемиологических требований

Как показала проверка, не все предприятия соблюдают обязательные требования по противоэпидемическим мероприятиям.

Представители правительства Ленобласти и комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации Выборгского района совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и полиции посетили более 10 предприятий торговли и сферы услуг. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В ходе рейда проверялось соблюдение противоэпидемиологических требований, направленных на нераспространение коронавируса. В частности, наличие журналов термометрии сотрудников и уборки помещений, лицензированных средств для обработки полов и поверхностей, санитайзеров, масок у покупателей и продавцов.

Как показала проверка, не все предприятия соблюдают обязательные требования по противоэпидемическим мероприятиям. При незначительных нарушениях проводились разъяснительные беседы с сотрудниками и посетителями.

В результате посещения магазина "Верный" на проспекте Ленина было зафиксировано обслуживание покупателей, которые были без масок. СИЗ отсутствовали даже у кассира. Много нареканий и к ведению журналов состояния здоровья сотрудников. Использование средств обработки поверхностей и полов проходит без соблюдения инструкции – "на глазок". Нина Сивицкая, председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка районной администрации

По итогам рейда Роспотребнадзором будут выписаны протоколы об административных правонарушениях магазину "Красное и Белое" на улице Красноармейской и магазину "Верный" на проспекте Ленина

Представители районной администрации регулярно проводят проверки объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания на соблюдение санитарных требований.

Ранее предпринимателям Выборга напомнили о необходимости своевременно очищать урны.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО