В Роспотребнадзоре оценили необходимость усилить безопасность детей в образовательных учреждениях из-за ковида.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о невыполнении в ряде регионов санитарных правил в школах. Информацией с коллегами чиновница поделилась на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции по стране.

Хочу отметить. что нашими проверками показано, что в целом ряде регионов соблюдение требований социальных правил по образовательному процессу, к сожалению, не выполняются в значительном ряде случаев. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

В частности, несоблюдение требований касается проверки температурного контроля на входе в образовательные учреждения, разнесение по времени запуск учащихся в помещение столовых. Попова уверена, что "лестничное" расписание позволит защитить детей от рисков инфицирования ковидом. Она обратилась к главам регионов с рекомендацией контролировать соблюдение санитарных норм и привлекать родительское сообщество к ситуации.

Попова: в 20 регионах не выполняется норматив по охвату тестированием на ковид.

Фото и видео: Правительство РФ