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Попова: в 20 регионах не выполняется норматив по охвату тестированием на ковид

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В Роспотребнадзоре напомнили о важности тестирования на ковид.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 20 регионах не выполняется норматив по охвату тестированием на ковид. Такое заявление чиновница сделала на заседании президиума Координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Она напомнила коллегам о том, что выявление зараженных является важным элементом в списке противоэпидемиологических мероприятий.

Увеличивается охват до 408,8 на 100 тыс. населения. Вместе с тем в 20 субъектах остается не достигнутым порог, который мы определили как должный - это 300 на 100 тыс. населения в сутки.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

В настоящее время ПЦР-тесты поставлены во все российские регионы. Речь также идет об иммунохроматографических экспресс-тестах, позволяющих максимально быстро найти инфекцию в организме пациента.

Попова: рост заболеваемости COVID-19 в России наблюдается во всех возрастных группах.

Фото и видео: Правительство России
 

Теги: анна попова, пцр-тесты, регионы, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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