Предпринимателям Выборга напомнили о необходимости своевременно очищать урны

В рамках планового осмотра на минувшей неделе было обследовано 35 объектов, находящихся в границах улиц Крепостной, Прогонной, Краснофлотской, Водной заставы.

Администрация Выборгского района напомнила руководителям предприятий о необходимости своевременной очистки урн у входов в объекты общественного питания и торговые точки. Направлены обращения представителям бизнеса по поводу переполненных урн или их неудовлетворительного состояния. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В рамках планового осмотра на минувшей неделе было обследовано 35 объектов, находящихся в границах улиц Крепостной, Прогонной, Краснофлотской, Водной заставы. По итогам проверки возле двух точек будут установлены урны. В частности, около кафе "Сампо" и магазина "Бабушки – Дедушки" по улице Крепостной. По информации представителей бизнеса урны уже заказаны.

Сделано замечание по поводу переполнения урны у магазина "Красное и белое", а возле магазина "Горка" рекомендовано обновить ржавую урну. Повторная проверка магазинов и предприятий общественного питания пройдет в середине июля.

Не допускается переполнение урн. Их очистка должна производиться по мере заполнения. Эта норма зафиксирована в Правилах благоустройства МО "Город Выборг". специалисты администрации Выборгского района

Ранее стало известно, что в Выборге выберут подрядчика для обследования набережной Салакка-Лахти.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО