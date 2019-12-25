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В Выборге выберут подрядчика для обследования набережной Салакка-Лахти
Сегодня, 15:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Выборге выберут подрядчика для обследования набережной Салакка-Лахти

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Начальная цена тендера – 2 миллиона рублей.

Жители Выборга и гости города неоднократно говорили о плачевном состоянии набережной и ограждений городской достопримечательности – бухты Большой Ковш (финское название Salakkalahti).

Еще 17 июня МО "Выборгский район" объявил тендер на обследование набережной Салакка-Лахти. Прием заявок завершается 9 июля. Начальная цена – 2 миллиона рублей.

Выигравшему тендер придется проводить инструментальное обследование конструкций гидротехнических сооружений (1840 метров), поднимать архивную проектную документацию, выявлять дефекты, проводить обследование силами водолазов-специалистов. В итоговом документе требуется отрисовка графики с выявленными дефектами, подробная дефектная ведомость с выводами и рекомендациями по капремонту и безопасной эксплуатации.

Недавно специалисты Выборгского района провели совместный рейд по местам массового отдыха у воды.

Фото: Википедия (A.Savin)

Теги: набережная, салакка-лахти
Категории: Выборг, Лента новостей,

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