Специалисты Выборгского района провели совместный рейд по местам массового отдыха у воды

На территории Выборгского района этим летом оборудованы два пляжа – в Выборге и поселке Советском. Также оборудованы три места массового отдыха у воды – в Рощинском, Полянском и Каменногорском поселениях.

Представители управления безопасности районной администрации, отделения ГИМС ГУ МЧС и УМВД России по Выборгскому району Ленобласти провели совместный рейд по местам массового отдыха у воды. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В рамках контрольных мероприятий было проверено наличие стендов с информацией о правилах поведения на воде, телефонами экстренных служб, а на необорудованных для купания территориях – аншлагов "Купание запрещено".

В случае выявления купающихся людей в несанкционированных для этого местах участники рейда проводили с ними профилактические беседы с разъяснением статей об административной ответственности.

На территории Выборгского района этим летом оборудованы два пляжа – в Выборге и поселке Советском. Также оборудованы три места массового отдыха у воды – в Рощинском, Полянском и Каменногорском поселениях.

Перед началом купального сезона главами администраций городских и сельских поселений были приняты меры по обеспечению безопасности граждан в местах традиционного отдыха. В частности, были заключены договоры с аварийно-спасательной службой, проведены водолазные обследования донной поверхности, очищены от опасных предметов места купания, взяты на лабораторные исследования пробы песка и воды.

На пляжах и оборудованных местах массового отдыха ежедневно дежурят аттестованные спасатели, у которых есть в наличии специальное оборудование для обеспечения безопасности и спасения на воде.

Каждый человек должен знать и неукоснительно соблюдать правила поведения и меры безопасности на воде: не купаться и не нырять в незнакомом месте, не заплывать далеко, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Ольга Михайлова, начальник отдела ГО и защиты от ЧС районной администрации

Недавно для очистки бухты Радуга привезли дополнительное оборудование.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО