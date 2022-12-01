В Сосновом Бору вспыхнуло старинное здание Насосной станции Калищенской железной дороги

В результате случившегося никто не пострадал.

Во вторник, 13 июня, в здании Насосной станции Калищенской железной дороги произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Сообщение о возгорании пришло на пульт диспетчеров вчера в 16:02. На улице Речной вспыхнуло нежилое здание. Площадь возгорания составила 120 "квадратов".

С огнем боролись восемь пожарных. В 16:36 возгорание ликвидировали. В результате случившегося никто не пострадал. Детали произошедшего уточняются отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Сосновый Бор.

Уточним, что насосная станция сохранилась с дореволюционных времен и является объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее на Piter.TV: на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар.

Видео: ВКонтакте / Мой Сосновый Бор (Марина Кутилова)