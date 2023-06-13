На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошёл пожар

Возгорание случилось из-за технологического сбоя на факельной стояке НПЗ.

Утром вторника, 13 июня, на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода на улице Захарова начался крупный пожар. Возгорание началось в установке по сжиганию избыточного газа. Об этом сообщил телеканал "360".

Судя по предоставленной записи происшествия, небо окрасили огромные языки пламени и столб густого черного дыма. В общей сложности пожар распространился по площади почти 20 кв.м. В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что возгорание случилось из-за технологического сбоя на факельной стояке НПЗ. Там проходило сжигание избыточного газа, образованного в результате переработки нефтепродуктов.

Данные о пожаре поступили в экстренные службы в 06:21. Туда выдвинулись 130 спасателей на 26 спецмашинах. Локализация огня заняла 40 минут. Информации о пострадавших не поступило.

Ранее мы сообщили о том, что пожар на рынке "Садовод" в Москве локализовали.

Видео: телеканал "360"