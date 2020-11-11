"Это не шутки": волонтеры Городской больницы №40 рассказали о работе с КОВИД-пациентами

Вот уже несколько месяцев их жизнь делится строго по часам: 6 через 6. Санитары-волонтеры работают в "красной зоне" 40-й больницы Курортного района по жесткому графику. Они кормят лежачих больных, перестилают кровати, делают влажную уборку, а иногда даже выполняют функцию психологов. Среди волонтеров есть как работники других отделений больницы, так и обычные петербуржцы, которые пришли на помощь медикам в самое трудное время.

Piter.TV публикует рассказы людей, которые столкнулись лицом к лицу с опасной болезнью, охватившей весь мир в 2020 году. Они не понаслышке знают, что пандемия коронавируса – "это не шутки". На сегодняшний день в России выявлено 1 836 960 зараженных, погибли 31 593 человек.

Волонтеры КОВИД

До пандемии коронавируса Даниил Ильясов был ресторатором. Однако кризис тяжело ударил по бизнесу, и мужчина буквально остался без работы. В этот момент он встретился со старшей медсестрой больницы №40 Наталией Альбертовной, которая и сообщила о нехватке помощников-санитаров.

У меня как раз с работой все было тяжко, я работал в общепите. Эта сфера деятельности попала больше всех под кризис, и я пришел помочь. Попробовал, получилось, остался дальше помогать. Даниил Ильясов, волонтер

Любовь Щебелина работает в 40-й больнице Сестрорецка санитаркой операционного блока. В инфекционном отделении ее определили на должность уборщицы.

Написала перевод перешла в инфекционное отделение, потому что коллеги мои ушли туда с самого начала, стали мы с ними редко созваниваться. Они рассказывали, как им тяжело. Рук не хватает. Постоянно что-то нужно принести: то плазму, то кровь принести, то анализы, то ПЦРы (тест на коронавирус – прим. Ред.). Любовь Щебелина, волонтер

Волонтеры работают сутки через сутки по 12 часов. Рабочий день начинается с 9 утра и делится на две смены: 6 часов в "красной зоне" и 6 часов – в "зеленой зоне".

Я изначально не боялась, я ждала, когда мне предложат, если предложат, я естественно не откажусь. Анна Базулева, волонтер

В "красную зону" можно входить строго в средствах индивидуальной защиты. Специальные костюмы помогает надевать координатор. СИЗы снимать нельзя, также как притрагиваться к лицу, маске и прочему.

Когда надеваешь все, первое время была паника, что ты весь упакован, и у тебя ограничения в движении. Анна Базулева, волонтер

Когда ты в СИЗе, у тебя не хватает воздуха. Если ты будешь думать только об этом, и настроение будет падать, и само состояние будет такое. А так, ходишь, отвлекаешься, с другими отвлечешься, с пациентом, доброе слово ему скажешь, он улыбнулся и тебе тоже хорошо. Даниил Ильясов, волонтер

Несколько раз в смену волонтеры делают влажную уборку всего инфекционного блока, обрабатывают кровати, прикроватные тумбочки и подоконники. Они должны следить за тем, чтобы у пациентов всегда было сухое постельное белье. Больных, которые не могут самостоятельно себя обслужить, необходимо кормить, менять им подгузники и возить на КТ.

Очень сложно. Это надо быть либо хладнокровным, либо сдержанным, чтобы пациентам не создавать дискомфорт. Потому что им и так не легче, чем нам. И если мы будем показывать свои трудности, то им будет очень сложно. Анна Базулева, волонтер

Коронавирус течение

В большинстве случаев болезнь развивается стремительно, и люди, которые еще несколько часов назад могли сами о себе позаботиться, не могут подняться с кровати и самостоятельно дышать.

Морально тяжело, когда поступают пациенты, они поступают еще самоходячие, сами себя обеспечивают. Проходит полдня, и ты видишь, что они без кислорода подняться не могут. Любовь Щебелина, волонтер

Изначально, я не верил, как и все мы, пока сам не попал внутрь. Когда волонтерством начал заниматься, понял, что это не шутки, и друзьям объяснил, что это не шутки. Даниил Ильясов, волонтер

Волонтерам приходится наблюдать за тем, как человек "сгорает" за несколько дней. И это, по их словам, тяжелее всего.

Ты несколько дней назад его [пациента] видел, общался с ним, все хорошо. Приходишь на смену, а его нет. Анна Базулева, волонтер

Были моменты тяжелые, но о них говорить не хочу… Это самое тяжелое, наверно, потому что все-таки люди. Это тяжело. Даниил Ильясов, волонтер

Несмотря на все сложности, волонтеры Городской больницы №40 Курортного района не собираются сдаваться и бросать своих коллег в тяжелый период.

Пока будет необходимость, мы готовы здесь работать сетками. Любовь Щебелина, волонтер

Не хочется сдаваться, показать себя трусом не хочется. Анна Базулева, волонтер

Самое главное работать, а если еще и пользу приносишь кому-то, то вдвойне кайфово, правильно?. Даниил Ильясов, волонтер

Видео: Piter.TV