Учителя из Петербурга рассказали, как изменился их рабочий день на "удаленке"

Учителя расписали свой сегодняшний рабочий день и поделились своими взглядами на онлайн-образование.

Министерство просвещения рекомендовало перевести учебные заведения в связи с распространением коронавирусной инфекции на дистанционное обучение. В таком режиме петербургские школы стали работать с 17 марта.

Учителя всего многообразия городских учебных заведений тоже стали приспосабливаться к новым условиям работы. Нам стало интересно, как теперь специалисты строят свой рабочий день. С вопросами об отношении к онлайн-образованию, серьезности школьников и подходами к обучению мы обратились к представителям трех городских школ.

Людмила Лескова, учитель обществознания (ГБОУ Лицей № 211 имени Пьера де Кубертена)

Сергей Букинич, учитель истории и обществознания (Гимназия № 116)

Владимир Бессонов, учитель истории (Академическая гимназия № 56)

Не все дети чувствуют себя комфортно в школе

Многие учебные заведения выбрали для проведения уроков видеоформат. Предпочтения отдаются программе ZOOM, которая позволяет не только проводить видеоуроки, но и записывать их в режиме онлайн.

Достаточно удобная платформа для работы. Обычный урок в школе - 45 минут, а по санитарным нормам ребёнок не может у компьютера работать долго. 15-20 минут длится урок в младшей и средней школах. 30 минут длится урок в старшей школе. Мы не можем проводить прямые эфиры более получаса - рассказала Людмила Михайловна Лескова.

В лицее № 211 имени Пьера де Кубертена основная школьная программа на год уже пройдена, поэтому сейчас дети закрепляют пройденный материал. На сайте школы можно найти текущую программу предмета, которую учителя готовят на неделю: теоретический материал и ссылки на различные учебные материалы.

Людмила Михайловна проходила курсы дистанционного обучения от отдела образования несколько лет назад. Учитель нашла плюсы дистанционного образования в школах. Во-первых, по ее мнению, ребёнок остаётся в комфортной для себя обстановке. На это влияет то, что разных классах отношения складываются по-разному.

Был случай у меня. Один ребенок – неуверенный в себе и чувствует в классе дискомфорт. Есть там лидеры, которые оказывают на него психологическое воздействие. Даже работы его раньше были написаны в классе сбивчивым почерком на скомканной бумаге. Сейчас он мне присылает работы на приличных листах со "спокойным" почерком. И его работы стали лучше оформленными - поделилась историей учительница.

У детей есть возможность по-разному готовиться к уроку и выполнять домашние задания, рассказла преподавательница. Между уроками теперь у них перемены не 15 минут, а 30 минут, отметила она.

Не только школьникам приходилось перестроиться на новый режим работы, но и учителям. На данный момент рабочий график учителя загружен. Раньше Людмила знала, что придет в школу, отработает свои часы, займется проверкой документации и уходит домой. Работала Людмила Михайловна определенно расписанное время, остальное время - её частная жизнь. Но теперь как таковой частной жизни у неё нет, обратила внимание учительница, столкнувшаяся с разными случаями коммуникации.

Идёт коммуникация между учителями в чате WhatsApp 24/7. Родители могут и в час ночи позвонить, написать, когда угодно. Огромное количество времени занимает проверка домашнего задания, составление урока и так круглосуточно. Уже далеко не 40 часов в неделю - отметила учитель обществознания.

Наш "директор" – учитель информатики

Каждое учебное заведение индивидуально подходит к формату дистанционного образования. Директор и администрация 116-й гимназии договорились, что не пойдут по пути ряда школ – использование видеоплатформ. Теперь за основу в данном учебном заведении взяли соцсеть "ВКонтакте".

Учителя создали закрытые группы по учебным предметам, в которых выкладывают учебный материал для учеников и поддерживают с учениками связь. На сайте гимназии можно найти подробную информацию, связанную с дистанционным обучением от 1 до 11 классов.

По словам учителя истории и обществознания из 116-й гимназии Сергея Букинича, учебная нагрузка существенно увеличилась. В 9.00 утра начинаются уроки, которые длятся 30 минут, а после перемена - 15 минут. В день у Сергея Александровича – по 6-7 уроков.

Наш "директор" - учитель информатики – заметил предподаватель.

После часового обеда надо выложить ссылки на ресурсы и презентации. У учителя 8 классов, в каждом из которых у него по два предмета, в итоге – 16 групп. За два-три дня нужно выложить материал для ознакомления ученикам.

После Сергей Букинич проверяет домашнее задание ребят до 18 часов вечера, после которых он ужинает. Затем готовится к следующему учебному дню.

Получается, мой рабочий день заканчивается к 20-21 часам вечера - рассказывает Букинич.

С вопросом частной жизни у Сергея тоже сложно.

Сейчас моя личная жизнь - дорога от дома до магазина и обратно, а также общение в социальных сетях с друзьями. Но, конечно, я не 24/7 работаю, на себя и отдых нахожу время - добавил учитель.

Надо лишь перетерпеть

Академическая гимназия №56 Санкт-Петербурга подошла к вопросу дистанционного образования. На сайте школы можно найти подробную информацию об учебном процессе, план дистанционного обучения, текущую успеваемость и ответы на интересующие вопросы родителей и учеников. Некоторые школы кардинально поменяли систему систему образования, а другие учебные заведения лишь ее подкорректировали.

У нас есть методические объединения. Каждый отвечает за своё направление, а также есть руководитель методического объединения, который координирует работу. Наша система перестроилась на время самоизоляции. Мы ее не создавали с нуля – рассказал учитель истории гимназии №56, Владимир Витальевич Бессонов.

Он преподаёт в старших классах, а также ведет классное руководство у 10-го класса. Бессонов столкнулся с проблемой единых государственных экзаменов у выпускных классов.

Больше я беспокоюсь за 11 класс, которому сдавать ЕГЭ. Для них сложившиеся ситуация особенно стрессовая. Я к тому же эксперт по ЕГЭ. Придётся увидеть ситуацию и изнутри - рассказал учитель.

Как и коллеги, Владимир Бессонов с трудом находит время на частную жизнь, но всё же она у него есть. Владимир Витальевич отметил, что рабочий день учителя никогда не был нормированным, так как учитель не заканчивает рабочий день со звонком.

Он приходит домой и продолжает работать, готовится к урокам, проверяет домашние работы учеников – сейчас ничего не изменилось, считает преподаватель. Владимир Витальевич встает рано утром, садится за рабочее место, открывает компьютер и до позднего вечера работает. Как и другие учителя, он проводит уроки, готовит отчеты по посещаемости и успеваемости, а также проверяет домашние задания учеников, которые присылают ему на почту.

Работы не стало меньше. Она стала другой - считает Бессонов.

Однако, как поделился учитель, такой режим работы ему не по душе.

Сидеть целыми днями у компьютера - ненормально. Работать в удаленном режиме - некомфортно. Ненормальная ситуация - отсутствие контакта учитель - ученик – считает преподаватель.

Когда в гимназии детям предложили закончить учебный год досрочно в мае, то подавляющее количество учеников и родителей решили учиться до конца учебного года.

Они считают, что нужно и можно учиться - рассказал Владимир Бессонов.

И учителя, и ученики оказались в нестандартных условиях, но учебные заведения Петербурга смогли быстро сориентироваться и мобилизоваться.

Учителям сейчас проще, чем медицинским работникам. Это наша работа вне зависимости от условий. Надо лишь перетерпеть - заключил Владимир Витальевич.

Текст: Анастасия Свиридонова

Фото: предоставлено героями материала