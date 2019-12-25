В Петербурге не планируют избавляться от кондукторов

Вопрос о дальнейшем существовании профессии возник после того, как некоторые маршруты стали курсировать без кондукторов.

В Петербурге четвертый месяц продолжается эксперимент по работе некоторых маршрутов общественного транспорта без кондукторов. Сейчас в зону тестирования входит 13 маршрутов более пяти районах города. Piter.TV решил узнать в комитете по транспорту Петербурга, не планируют ли в Северной столице и вовсе избавиться от кондукторов.

На данный момент без кондукторов курсируют автобусы №№ 15, 61, 85, 141, 143, 161, 328, троллейбусы № 6, 8, 13, 21, 23 и трамвай №9. Как сообщили в пресс-службе комтранса, сокращать кондукторов государственных перевозчиков не планируется. Цель эксперимента ― собрать статистические данные о цифровых способах оплаты проезда, предпочитаемых пассажирами. Будет ли в дальнейшем расширяться зона тестирования ― станет понятно по результатам нынешнего эксперимента.

При работе общественного транспорта без кондуктора горожане могут оплатить проезд с помощью стационарных валидаторов по карте "Подорожник", банковской карте или льготному проездному. Оплату за наличные средства принимает водитель во время остановок. В комитете по транспорту и подведомственных им учреждениях неоднократно обращали внимание на тот факт, что оплачивать проезд "Подорожником" или "Единой картой петербуржца" значительно дешевле.

О стремлении властей перевести горожан на электронные карты указывает и то, что обычный разовый билет в метро вице-губернатор Эдуард Батанов на заседании ЗакСа назвал "гостевым". По его словам, лишь 10% жителей покупает жетоны и билеты: остальные расплачиваются картами и проездными, в связи с чем повышение стоимости за проезд в 2021-м году не так сильно ударит по их кошельку.

При системе обслуживания без кондукторов может возникнуть проблема увеличения безбилетников. Речь идет о тех, кто несвоевременно оплачивает проезд или пытается проехать "зайцем". Однако, как отметила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок" в конце октября, к третьему месяцу первого этапа эксперимента количество безбилетников начало снижаться. Положительные итоги и позволили включить в зону бескондукторного проезда не только Выборгский и Приморский районы, но и Центральный, Невский, Фрунзенский и другие районы.

По информации комитета по транспорту, за количеством безбилетников следят специальные бригады контролеров. После начала эксперимента они стали значительно чаще выходить на рейды. Предполагаем, что при такой системе все же удается выявить не всех нарушителей.

Эксперимент стартовал 3 августа 2020-го года, о сроках его окончания пока не сообщалось. Ранее Piter.TV провел собственный опрос среди горожан и узнал, нужны ли, по их мнению, кондукторы в общественном транспорте.

Фото: Piter.TV