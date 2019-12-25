Вице-губернатор прокомментировал возможность не повышать стоимость билетов на проезд в 2021 году

Судя по словам политика, избежать повышения стоимости на проезд не удастся.

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов рассказал о том, возможно ли избежать в 2021-м году повышения стоимости на проезд в общественном транспорте. По его словам, в этом году пассажиропоток из-за пандемии коронавируса упал "драматически", передает корреспондент Piter.TV с заседания в Мариинском дворце.

Батанов отметил, что снижение пассажиропотока серьезно сказалось на выручке. Ситуация сильно изменилась в худшую сторону в апреле, когда были введены ограничительные меры. Он вернулся к докоронавирусным временам только в июле-августе, и то в час пик. Таким образом, город серьезно отстает от того объема пассажиров, который был запланирован.

Вице-губернатор отметил, что при утверждении тарифов должны быть учтены пассажиропоток, стоимость электроэнергии, увеличение зарплаты сотрудникам. Кроме того, он подчеркнул, что большинство горожан пользуется электронными картами, при которых билет стоит дешевле, чем "гостевой". В связи с этим, по мнению политика, повышение стоимости на проезд не сильно скажется на жителях города.

Окончательная стоимость оплаты за проезд в 2021-году будет известна до 20 декабря 2020. Согласно проекту бюджета на следующий год, он предусматривает повышения до 55 рублей за билет на наземной транспорте и до 62 рублей в метро.

Ранее Piter.TV передал, что ЗакС попросил у губернатора спасти здание ВНИИ бумажной промышленности от сноса.

Фото: Piter.TV