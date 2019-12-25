ЗакС попросил у губернатора спасти здание ВНИИ бумажной промышленности от сноса

Здание советской эпохи предлагают приспособить под социальный объект.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский и Надежда Тихонова обратились к губернатору города с запросом о сохранении Центрального научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности. Они предлагают выкупить здание, передает корреспондент Piter.TV.

Здание находится на 2-м Муринском проспекте. По словам Вишневского, КГИОП отказывается признавать его памятником. Депутата удивляет, что ведомство следует интересам бизнеса, а не хочет сохранить историческое здание. Также на заседании прозвучала версия о том, что уничтожению подлежат почему-то именно здания, построенные в стиле неоклассицизма.

Депутаты предлагают выкупить здание и разместить там социальный объект, которых, по мнению Бориса Вишневского, не хватает на Васильевском острове.

Ранее Piter.TV снял репортаж о ситуации вокруг ВНИИ.

Фото: Piter.TV