Петербуржцы снова защищают от сноса здание ВНИИБ

Непризнанный памятник архитектуры, спроектированный известным советским архитектором Борисом Журавлевым, хотели снести еще в прошлом году, но тогда жители района смогли этому воспрепятствовать. Сейчас история повторяется вновь.

Активисты и жители Выборгского района Петербурга выстраиваются в одиночные пикеты против сноса здания ВНИИБ, расположенного на 2-м Муринском проспекте, 49. Бывший институт целлюлозно-бумажной промышленности, выполненный в духе сталинского ампира, сейчас является бизнес-центром.

Это здание уникально по своей архитектуре, культуре для этого округа и района, и нашего города. Оно выполнено в сталинском ампире в 1955 году. Проектировал его советский архитектор Борис Журавлев, который, например, спроектировал вестибюль станции метро Площадь восстания. Борис Романов, активист

Разрешение на снос было выдано еще в прошлом году, однако тогда местным жителям удалось отстоять здание. Однако в начале октября этого года собственник расторг договоры аренды со всеми арендаторами. Это дало повод предполагать, что в ближайшее время здание все-таки снесут. На его месте планируют возвести жилой дом. Памятником архитектуры его не признают, хотя многие эксперты и местные говорят об уникальности постройки.

Мне кажется, что это вандализм натуральный, пока не уголовно наказуемый, ткк на пока не удается добится решения включения этого здания в реестр памятников. Я уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что комитет по охране памятников не занимается, на самом деле, охраной этих самых памятников. А Комитет по охране памятников вместо того, чтобы защищать памятники, встает на сторону застройщиков. Борис Вишневский, депутат Законодательного Собрания Петербурга

Помимо потери непризнанного объекта культурного наследия, уничтожение здания сильно ударит по малому бизнесу.

Фото и видео: Piter.TV