С 3 августа в Петербурге стартовал эксперимент на автобусных маршрутах №№ 85 и 143 и троллейбусном маршруте № 23 от ГКУ “Организатор перевозок”. Он продлится два месяца.

В течение этого периода пассажиры этих маршрутов будут самостоятельно оплачивать проезд. Бескондукторная система оплаты предполагает, что пассажиры будут чаще использовать именно электронные проездные - "Подорожник" и "Единую карту петербуржца". А те, кто привык оплачивать проезд наличными, будут это делать на остановках, у водителя. Экспериментальные автобусы и троллейбусы оснащены валидаторами на поручнях, которые принимают не только "Подорожник", но и обычные бесконтактные банковские карты.

Как сообщают в пресс-службе "Организатора перевозок", сейчас граждане ответственно относятся к своевременной оплате и не нуждаются в услугах кондуктора. При этом для борьбы с "зайцами" на этих же маршрутах будет усилена работа контролера, сообщили в "Организаторе перевозок".

Piter.tv решил спросить у горожан, как они относятся к такому эксперименту. В том числе, местом для сбора общественного мнения стал один из таких "бескондукторных" маршрутов.

Кондукторы нужны. Это честно, потому что "зайцев будет меньше": человек без денег уже не войдет в салон автобуса, если там находится кондуктор, ему будет стыдно ругаться при всех. Мне, как пенсионерке, хочется знать, что в транспорте есть человек, который поможет мне войти зимой в переполненный транспорт, укажет на свободное место, подойдет и приложит мою проездную карту к валидатору. Водитель, очевидно, помочь не сможет: его дело - за дорогой следить. Люди не всегда в транспорте есть, бывает пусто - никто не поможет. Поэтому я за то, чтобы кондукторов все-таки не убирали Светлана

Представить общественный транспорт без кондуктора весьма сложно. А кто будет продавать билеты? Проверять кристальную честность пассажиров? Если эту обязанность возложить на водителя, то на загруженных маршрутах постоянно будут возникать эксцессы. Обычно на маршрутах, где нет кондуктора, пассажиры выходят в переднюю дверь. А если надо будет выйти сразу полсотни пассажирам?. Но есть и другой опыт в маршрутном транспорте. Но обычно автобусы маршрутного коммерческого транспорта малой вместимости. Надо кондукторам, наоборот, повысить зарплату, одевать в красивую форму. У них должен быть приятный вид и они всегда должны улыбаться. Ведь порой надо у кого-то спросить: на какой остановке лучше выйти, и на каком транспорте ехать дальше . Кондуктор должен быть эталоном вежливости и обходительности. А еще он должен хорошо знать город и его историю. Мало ли у гостя города возникнет вопрос: -А кто жил в этом доме? Где Пушкин стрелялся с Дантесом? Кондуктор - это не просто живая касса, он должен быть гидом и лицом города. Сергей

Меня раздражают кондукторы. Приложила я карточку перед лицом ее, нет - все равно надо подойти и проверить, точно ли мой проездной работает. Недавно ходила со сломанной рукой, попала под дождь, захожу в транспорт. Сажусь, промокшая, недовольная. Ищу проездной в сумке, а кондуктор над душой стоит - ждет. Ну видишь же, что у меня рука в гипсе, подойди пока к другому. Нет - стоит и подгоняет взглядом. А еще не люблю несколько раз показывать проездной. Поэтому проезд в маршрутах без кондуктора - это начало хорошего дня для меня. Марина

До пандемии ездил в Латвию, в Вентспилс. Мне понравились там автобусы: вход через переднюю дверь, там же и оплата. Но у нас так не получится: Вентспилс - город с маленьким населением, а в Петербурге будут очереди длинные собираться. Поэтому я за то, чтобы кондукторы были. Сергей Шаповалов

Сейчас езжу по маршруту, в котором нет кондуктора. Меня как человека работающего и занятого это очень раздражает. Выход только через переднюю дверь создает очереди на крупных остановках, из-за чего я теряю минуту-две, а с утра это имеет значение. А в час-пик какие очереди! Обычно все молодые люди сидят сзади, а места в начале салона занимают пожилые люди, мамы с колясками и инвалиды. И мне как девушке, которая как раз сидит в конце, приходится ждать, пока вся очередь с передней и центральной части салона оплатит проезд и выйдет. Когда есть кондуктор, таких проблем не случается почти. Маргарита Полищук

А я не понимаю, зачем убрали кондуктора, если в автобус приходит контролер и просит показать проездной. Получается, лишний раз все так же пристают. Данил

Я мама и у меня трое детей. Автомобиля нет. Очень нравится, когда я захожу в автобус и кондуктор сразу же помогает найти свободные места для моих детей, прикладывает мой проездной к валидатору. Всегда есть возможность уточнить, в нужном ли направлении мы едем - для человека из другого города это важно. Можно узнать и у кого-то из пассажиров, но они сами часто ошибаются, а бывает, что и автобус пустой. Иногда в час-пик кондуктор просит кого-то из молодых людей уступить сидение для моего младшего ребенка, сразу чувствуется - я в Петербурге, здесь внимательны к людям. Мария

Не все умеют пользоваться валидатором на поручнях. Я несколько раз видел, как люди пытаются приложить проездной к экрану, отражающему считывание поездки, а не к самому датчику. А кондуктор подскажет. Игорь

В автобусе № 143, где я увидел объявления об отсутствии в салоне кондуктора, на поручнях установлены валидаторы. Зашел - оплатил. Едешь спокойно. Водитель все двери на вход-выход открывает. А на маршрутах № 121 и 99 нет валидаторов - в итоге на выходе образуется огромная очередь. В час-пик это неприятно. Владимир Волков

Будет нехорошо, если уберут кондукторов. Работая в трамвае, помимо кассы, кондуктор следит за безопасностью пассажиров, порядком в салоне, общей исправностью транспорта. Бывало, ребенка укачает в дороге, надо быстро за ним убрать: другим-то пассажирам неприятно. А сколько случаев падения - водитель не заметит, если вы при повороте транспорта упали, а кондуктор подбежит, поможет встать, скорую вызовет при необходимости. Кондуктор регулирует поведение пассажиров. Я много раз выгонял хулиганов. Если кондуктор - женщина, то она может привлечь внимание к нарушителям порядка в салоне, позвать водителя. Если не будет кондуктора, то не факт, что хулиганы уйдут. Пассажиры не любят вмешиваться, сидят тихо. Что касается кассы, то скажу так: водитель должен следить за дорогой, его мотивация - безопасность пассажиров, а не финансовые дела, это уже дополнительная нагрузка. Отказ от кондуктора приведет к росту безбилетников - люди и так неохотно платят, хотя это еще зависит от благополучия района, по которому едешь. Максим Иванов (имя и фамилию изменили по просьбе респондента)

Фото: Piter.tv

Материал подготовила Мария Поликарпова