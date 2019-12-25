Как зарабатывают промщицы Петербурга: секретное интервью с бывшей сотрудницей

Консуматорши, они же промо-модели, они же промщицы — одна из самых обсуждаемых профессий Петербурга в последнее время. Корреспондентка Piter.TV поговорила с 20-летней студенткой, которая два месяца проработала в Петербурге промщицей, раскручивая мужчин в барах на круглые суммы.

— Кто такие консуматорши?

Консуматорши — это такие девушки, которых нанимают бары, клубы, караоке и прочие увеселительные заведения для того, чтобы они заманивали туда гостей и заказывали больше коктейлей, еды, чтобы посетители оставили больше денег.

— Как ты пришла на эту работу? Специально искала или попала случайно?

Я приехала из другого города, и чтобы снимать квартиру, я стала искать работу, нашла объявление, что требуется официантка, но, когда я пришла, мне сказали, что вакансия уже занята, но есть другая. И я решила попробовать, так что да, случайно.

— Какой график у промщицы?

График в баре, в котором я работала, составляется в начале каждой недели, желательно выходить не меньше трех-четырех смен, но если договориться, можно выйти и два раза в неделю, и один. Но так делать нежелательно, как говорится, чем больше — тем лучше. Шесть смен это очень тяжело.

По сути рабочий день у нас был с семи вечера до семи утра.

Но по факту в семь утра никого не отпускали, потому что в это время можно кого-то привести, а если ты уже в баре, то нужно заказывать, пока гость сам не решит уйти.

— Есть ли определенные критерии в отборе девушек на эту должность?

Определенных стандартов я не заметила. Девочки были абсолютно разные — тёмненькие и светленькие, худенькие и пухленькие, и рост у всех был разный. Но все ухоженные, симпатичные, общительные. Мужчинам нравятся разные типы дам, и было бы глупо делать один какой-то стандарт. Общепринятый, например — стройные высокие длинноволосые фифы. Части мужчин нравятся пухленькие, кто-то не любит высоких.

— Возраст важен?

Ну, как сказать, вообще границы есть, но, если ты в сорок выглядишь лет на двадцать пять, то тебя возьмут. У нас девочки были от восемнадцати до тридцати лет.

— Как проходило собеседование?

Я пришла в бар устраиваться официанткой, на меня посмотрели и сказали, что я могу работать там только консуматоршей, и, если меня это устраивает, выйти можно в этот же день, вернее ночь.

— Сколько можно заработать?

Заработать можно по-разному, смотря как работаешь, какая ночь. Можно в ноль выйти, за месяц нисколько не заработать, я таких случаев не знаю, но чисто теоретически такое возможно, а высшего предела вообще нет, можно заработать 100 тысяч, 200, можно 300, но это, наверное, уже тяжеловато будет. Сейчас из-за пандемии сложнее.

— Сколько ты зарабатывала за ночь?

Больше всего за ночь я заработала 40 тысяч, меньше всего — рублей 200-300. В среднем выходило 7 тысяч.

— Были ли проблемы с полицией? Законна ли эта деятельность?

Насколько я знаю, это законно. Ведь не запрещено знакомиться с кем-то, звать в какое-то определенное место и заказывать там что-то. В нашем обществе принято, что мужчины платят за женщин, их никто не заставляет это делать.

— Есть ли в такой сфере карьерный рост?

Да, если там долго работать, можно стать администраторшей. Девочка, которая у нас была админкой, устроилась промщицей года три назад. Сейчас она не выходит в город, а сидит у себя в кабинете, создаёт чаты в начале каждой рабочей ночи, и там мы обсуждаем варианты, гостей, что заказывать, когда уходить, куда ехать. Админка получает процент тоже, не работая как промщица.

— Какие отношения у тебя были с руководством?

С админкой у меня были сложные отношения. Она в целом ценила меня, как работницу, но я не люблю, когда мне указывают. Я сама чувствую, что нужно делать и говорить. А она не любит, когда ее не слушаются.

— Как вы перемещались по городу?

Нас отвозил водитель, мы с ним переписывались в мессенджерах, говорили, где мы и куда нас отвезти, это контролировала админка, она говорила, куда нам ехать.

— Правда ли, что девушки работаю по двое?

Да, мы выходили в парах. Иногда бывают тройки, если вышла лишняя девочка, или если, наоборот, кто-то внезапно взял отгул. Можно работать в соло, то есть одной. Но админки были против, чтобы кто-то так работал, потому что опасно, такое бывало редко. Но вообще мне больше нравилось работать одной.

— Почему?

Потому что моделям идет процент от заказа, платили 30% от общей суммы чека. Соответственно тебе идет 15%, если ты работаешь в паре и 10% — в тройке. Там тонкости, с каких-то определенных блюд, коктейлей идет процент барменам, и еще какой-то процент (почему-то тоже именно с денег девочек) идет водителю. Я этого долго не могла понять, ссорилась со всеми — с админками, с барменами. Например, чек вышел на 50 тысяч, и я была в недоумении, почему мне идет не 15 тысяч, а 11.

— Какой был коллектив?

Коллектив запоминающийся, разные были девочки. С одними мне нравилось очень работать в паре, с ними много получалось зарабатывать, с другими хуже. Но у меня редко получалось мало зарабатывать, такое было буквально два раза и это были будние дни — вторник, среда, и шел дождь, осень, все клубы, рестики, пабы, бары пустые и, ни то что никого не увезти, просто ни с кем не познакомиться, потому что никого нет.

А так девочки бывают разные, одни уверены в себе, хорошо работают, без комплексов, знакомятся, и они не высокомерные, не пытаются тебя поучать чему-то. Другие тоже неплохо работают, но хотят заставить тебя работать так, как они считают правильным — к кому подойти, что сказать, кого обнять, что заказать, а я такое не люблю. Я с ними ссорилась, потому что я знала, что хорошо работаю, не хуже них точно.

И еще есть такие модельки, которые вообще не работают — они стесняются знакомиться, ничего не заказывают, если бы они работали одни, то вообще никого бы не привели. С ними тоже нормально работается, если они миленькие. Просто сама знакомишься, говоришь, что с подругой, и она постепенно включается. И ещё бывают девочки, которые, мало того, что сами не работают — не дают работать тебе. Ты с кем-то знакомишься, она либо палится жестко, либо ведет себя странно, либо отводит тебя и говорит "это не вариант, посмотри на них, у них ничего нет", а потом мы в клуб приезжаем – и они оставляют тысяч 200.

— Были ли у тебя проблемы со здоровьем, например, из-за такого частого употребления алкоголя?

Конечно, проблемы со здоровьем были. За ночь можно побывать в очень большом количестве заведений. Ты приходишь в клуб, там тебя забирает водитель, вас отвозят сначала в какие-то рестораны на площади Восстания, на Невском, потом в пабы на Конюшенной в основном, потом в "Мадагаскар", "Марчеллис". И оттуда отправляют на Думскую. И когда ты знакомишься — тебя угощают, ты пьешь.

Помню, я взяла подряд пять смен, и, когда я пришла домой после последней, у меня было ощущение, что я умираю.

Есть такой секретик —девочкам наливают безалкогольные коктейли, то есть мужчинам алкоголь, а девочкам — нет, но это если ты сама попросишь. И тогда ты должна следить, чтобы гости не попробовали твой коктейль, чтобы они не поняли. Но, во-первых, горящие шоты, не будут гореть без спиртного, во-вторых, то что открывают при тебе — вино, шампанское, тоже алкогольное.

Ты можешь за ночь привести столика три или четыре, и мало того, что ты выпиваешь в ресторане, в каком-то пабе, в каком-то клубе, потом пойдёшь в свой бар и будешь пить там, после этого снова пойдешь в город знакомиться. Уже выпив сначала чего-то легкого, например, сидр, вино, потом коктейли с текилой, с виски, с ромом, а потом познакомилась с новыми мужчинами и снова пьешь вино. И так может за ночь повторяться несколько раз. А если еще и подряд смены, то просто не успеваешь отойти. Бывало так, что я работала и до 12 дня, возвращалась домой, спала буквально три часа и снова собиралась на работу.

— Что происходит, если нет гостей? Есть ли какие-то штрафы?

Если посетителей нет, то это грустно. Нет, штрафов никаких нет, есть только плохое настроение и ощущение потерянного времени. У меня такое было пару раз буквально. Мы нашли мальчиков, которые оставили около пяти тысяч, это очень маленькие деньги для заказов в нашем баре. Там нормальный заказ тысяч от 30-40 хотя бы. Вот от сотки тебя похвалят, двести — вообще отлично. Я помню, мы заработали с девочкой с пары парней 70 тысяч, и она очень расстраивалась, хотя я не понимаю почему. 70 тысяч с одного столика это значит, что тебе пойдет тысяч 10, и еще вся ночь впереди.

— А если вдруг гость уходит, кто оплачивает счет?

Оплату на нас не вешают. В таких местах цены накручивают, увеличивают, потому что таких цен нет в нормальных местах. Но суть в том, что они не скрыты, написаны в меню, которые лежат на каждом столике. Поэтому мужчины, которые говорят, что их развели, посчитали за дураков, они недалекого ума, я считаю. Потому что в меню написаны все цены. Надо сначала туда заглянуть, а потом заказывать или позволять заказывать своим дамам.

А то пришли, всего заказали, выпили, а потом "Ой! Почему так дорого?". А ни почему, смотреть надо было!

Я заказываю при мужчине, он тоже заказывает. Не было такого, что я незаметно подхожу к бармену и шепотом диктую, что еще вынести. Даже есть правило — заказы делать громко специально, чтобы гости слышали. Да, чеки выходят большие. Но в них администраторы ничего никогда не дописывали, всё, что там было — выносилось, выпивалось, караоке пелись, кальяны курились.

Помню, в самый первый день моей работы я привела мальчика, он оплатил два счета по 30 тысяч, а на третий счет вышел покурить и не вернулся. До него было не дозвониться. И я так испугалась, что админка будет либо ругаться, либо грустить. Подошла к ней стала извиняться и говорить, что я его сейчас найду, верну. Она мне ответила "Малышка, не переживай, такое бывает. Такое у нас каждый день". Некоторые уходят со скандалами — как только не обзывают девушек, как только не угрожают, меня один раз облили алкоголем.

— Бывало ли такое, что мужчины понимали, кем ты работаешь?

Да, раскусывали. Я обычно всегда отыгрывала свою роль до конца. Говорила, что я не работаю. Хотя, я знаю, что некоторые девочки ставят перед фактом: "Да, я тут работаю, и что? Хочешь — уходи". И мальчики оставались. Да, бывало такое, что я признавалась. Реакция зависит от того, какой человек.

Есть разные типы мужчин:

1. Взрослые мужики, которые хотят найти девочку на ночь, но они не особо богатые. Счет в тысяч семь повергает их в шок. Они начинают говорить, что дорого, чтобы платила сама. На этот случай у нас тоже есть выход, админка делает вид, что ты оплачиваешь пол счета. И просит мужчину оплатить за себя. Самый неприятный тип.

2. Не особо богатые, но более человечные. Например, опять-таки приносят счет на семь тысяч, они могут сказать: "Тут дорого, давай, я оплачу, и мы пойдем в другое место, или домой, или просто погуляем". Таких становится жалко, реально хочется просто отпустить, становится стыдно, что ты их привела. Один мальчик при мне занимал у своих друзей, я хотела его отмазать, потому что знаю, что для нашего бара это вообще не деньги. Я тогда подошла к админке (она изображала официантку) и стала ей говорить, что у него правда нет денег, просила отпустить, и в этот момент он подходит и радостно говорит: "Все, я занял, не переживай". Админка естественно не растерялась. Поэтому он оплатил счет, и мы ушли гулять.

3. Довольно богатые, но жадные мужчины. То есть они не будут много оставлять в заведениях. У них есть на это деньги, но они не хотят их так тратить. Когда выносят счет, они говорят, что поняли, что мы тут работаем, что они в этом разбираются и платить не будут.

4. Самый лучший тип в плане работы: у таких мужчин есть много денег, и им неважно, сколько они потратят. Они не хотят позориться перед дамами или вешать на них оплату и, не глядя в счет, оплачивают, прикладывают карточку. Говорят: "Да, конечно, заказывай, что хочешь, заказывай больше". Некоторые даже понимают, кем мы работаем, но им это не важно, они хотят отдохнуть и оплачивают таким образом компанию. Ведут они себя, как ни странно, довольно сдержанно, не лезут, в отличие от первого типа, который делает это очень настойчиво.

— Влюблялась ли ты во время работы?

Влюблялась ли я — нет. Это очень сложная дилемма — решить, кого привести. Я молодая девушка, и мне нравятся молодые мальчики, мне не нравятся взрослые мужчины в возрасте. Они не в моем вкусе. Но у них, как правило, больше денег, которые они готовы тратить. Бывает такое, что тебе понравится мальчик, и ты его не хочешь вести в свой клуб. Встает выбор: хорошая компания или хороший день работы. То есть ребята с которыми реально классно, с ними хочется отдохнуть в другом каком-нибудь месте, потому что ты понимаешь, что если приведешь к себе, там они начнут оставлять деньги, чем больше вы там сидите — тем больше потратят, начнут расстраиваться или злиться. С некоторыми я до сих пор общаюсь.

— Запоминаются ли имена?

Имена не запоминаются. Они запоминались первую неделю. Сейчас почти никого не помню, только тех, с кем я общалась в нерабочее время — ходила погулять, переписывалась. Со сколькими мужчинами я познакомилась, даже не могу сосчитать. За ночь человек двадцать точно выходило, в плане знакомств, а не гостей. Просто не всех можно увести. В одной компании может быть пять человек, в другой — три, в третьей — два. И это только одна смена.

— Оказывают ли консуматорши интимные услуги? Бывало ли, что предлагали деньги?

Нет, интим у нас на работе не одобряется. Конечно, предлагали деньги, но я ни разу не соглашалась. Большая часть девочек ни с кем даже не целуется.

— Знают ли близкие люди, кем ты работала? Как они к этому относятся?

Да, близкие знают, я не скрываю. Не считаю это чем-то постыдным, решила отнестись, как к опыту. Людей это интересует, они начинают расспрашивать. Один мой друг журналист так вообще решил взять у меня интервью. Близкие относились отрицательно, не в плане морали, а потому что опасно, вредно, надо уходить, мало ли что случится.

— Какие самые опасные случаи с работы ты можешь вспомнить?

Было такое, что меня почти силой запихнули в машину и увезли на окраину города. Я спрашивала у водителя, куда мы едем, он отвечал: "По адресу", я спрашивала по какому, а он отвечал "По назначенному". Админка мне тогда сказала: "Выбирайся как-нибудь". Я на светофоре просто вышла из машины и пошла к ближайшему метро. Не знаю, что бы со мной было, если бы я тогда не вышла.

Было такое, что со мной запирались в туалете, не давали открыть дверь и настойчиво домогались. Но обошлось, ничего совсем плохого со мной не случилось.

— Рада ли ты, что ушла или сожалеешь? Сколько тебе удалось заработать?

Я рада, что ушла. Работала два месяца, за один месяц получила 160 тысяч, за второй — 120. Неплохой заработок без высшего образования, я считаю. Учитывая, что в первый месяц я работала 11 смен. Это даже не половина месяца, а чуть больше трети.

— Можешь ли ты назвать это работой мечты?

Нет. Хотя первую неделю я думала, что это работа мечты: ты ходишь по ресторанам, там за тебя платят. Ты гуляешь по центру, ходишь по хорошим местам. Мужчины оплачивали лошадок, кораблики. Цветы дарили или еще что-нибудь, на машинах катали, бывало, что в кино водили. А потом все больше плохих моментов. Это все надоедает, хочется дома посидеть с книжкой и чаем.

— Вернешься ли ты когда-нибудь в эту сферу деятельности?

Нет.

Текст: София Пак. Фото: Pixabay