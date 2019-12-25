Полиция выявила 1,5 тысячи нарушений "коронавирусных" мер в барах Петербурга

В Северной столице продолжаются рейдовые мероприятия.

В Северной столице в барах и ресторанах выявили 1,5 тысячи "коронавирусных" ограничений. Об этом рассказал первый заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Андрей Ситов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Специалисты проверили 50 тысяч заведений Петербурга.

За период с 26 октября по сегодняшний день выявлено было около полутора тысяч именно злостных нарушителей... Андрей Ситов, первый заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле

Отмечается, что мелких нарушений выявили намного меньше. Также зафиксирована динамика снижения нарушений.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 35 тысяч человек.

Фото: пресс-служба ККИ