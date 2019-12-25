За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 35 тысяч человек

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 35289 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Под наблюдением медиков находится 1312 человек. Из них 1 — в обсерваторе, 740 — контактный, 541 — на самоизоляции.

Операторы обработали 3179 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что около 4% жителей Петербурга заразились коронавирусом.

Фото: Piter.TV