  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Более 200 баров Петербурга отказались закрываться в новогодние праздники
Сегодня, 20:35
46
smirenny

Более 200 баров Петербурга отказались закрываться в новогодние праздники

0 0

Смольный предложил работать на вынос, на доставку или в формате уличных кафе.

Во вторник, 29 декабря, создатель "Карты Сопротивления" Александр Коновалов высказался о намерении более 200 петербургских баров работать в новогоднюю ночь. Об этом сообщила "Фонтанка". 

Напомним, что ранее Смольный запретил заведениям общественного питания обслуживать клиентов внутри помещений с 30 по 3 января. Чиновники предложили работать на вынос, на доставку или в формате уличных кафе. Однако новые правила понравились не всем. 

По мнению рестораторов, бизнес умрет, если не будет работать в новогоднюю ночь.

Ранее мы писали, что в Петербурге ресторанам разрешили организовать "зимние кафе".

Фото: Piter.TV

Теги: бары петербурга, новогодние ограничения, новогодние праздники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии