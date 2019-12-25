В Петербурге на пять дней закрылись заведения общепита

К работе общепит сможет вернуться 4 января.

В Петербурге вступил в силу запрет на работу заведений общественного питания. Согласно постановлению губернатора Александра Беглова, с 30 декабря по 3 января в городе должны быть закрыты все предприятия общественного питания.

Ограничения не действуют в отношении служб доставки и для заведений, работающих на вынос. Работать также могут производственные столовые и общепит на вокзалах, в аэропорту и на заправках. Плюс, около сотни заведений смогут установить зимние террасы и работать с 8:00 до 00:00.

Пятидневный запрет на работу кафе и ресторанов объявили в начале декабря. Также в городе на новогодние праздники действуют и другие ограничения.

Фото: Piter.tv