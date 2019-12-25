В Петербурге ресторанам разрешили организовать "зимние кафе"

Заведения смогут начать работу с завтрашнего дня.

В четверг, 24 декабря, губернатор Петербурга подписал постановление, согласно которому петербургские кафе могут работать в период новогодних праздников.

Предпринимателям пошли навстречу: первые уличные кафе могут начать работу уже с завтрашнего дня, 25 декабря. Кафе могут выставлять на улицу не только столики, но и зонтики. В таком формате кафе могут работать до 10 января 2021 года включительно. Их согласование будет упрощено.

Отмечается, что зимняя веранда не может занимать площадь, превышающую площадь самого кафе или ресторана. Будет ли спрос на такое предложение, еще неизвестно.

Ранее мы писали, что петербургские бары и рестораны 25 декабря начнут закрываться в 19:00.

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