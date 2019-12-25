Петербургские бары и рестораны 25 декабря начнут закрываться в 19:00

Сегодня они последний раз в этом году работают до 23:00.

В четверг, 24 декабря, в Петербурге кафе, бары и рестораны последний раз в 2020 году смогут поработать до 23:00. С пятницы, 25 декабря, заведения будут обязаны закрываться в 19:00. Такие ограничения приняли власти из-за распространения коронавируса.

Согласно постановлению, с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января все заведения общепита должны закрываться в 19:00 и открываться не ранее 6:00.

На сам Новый год кафе, рестораны не смогут работать. Ограничения для них будут действовать с 30 декабря по 3 января.

Что еще запретили в Петербурге на новогодние праздники можно узнать здесь.

Фото: Piter.tv