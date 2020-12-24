Книгу "Сержант Зина" вышлют в благодарность за пожертвования в помощь врачам

Над автобиографической повестью трудились полгода.

Автобиографическая повесть, которую писала Зинаида Антоновна Корнева вместе с командой, выйдет в печатном виде в конце января или в начале февраля. С сегодняшнего дня, 24 декабря, повесть начнут рассылать в электронном виде, сообщил "Петерубргский дневник".

Книга является продолжением благотворительности ставшей известной в этом году бабушки-блогера. Средства с продажи книги пойдут в помощь семьям врачей и медработников, погибших от коронавируса. Людям, которые пожертвуют от трехсот рублей вышлют электронную книгу, а тем, кто сможет перечислить от двух тысяч рублей вышлют печатную книгу с личным автографом Зинаиды Антоновны. Книгу также можно купить в интернет-магазине также сможет каждый желающий. 300 рублей с каждого проданного экземпляра пойдут в помощь врачам.

Повесть состоит из семи частей объемом около двухсот страниц. Кроме того, книгу также вошли документальные свидетельства войны, хроника сбора средств в этом году и 17 историй врачей, рассказанных родственниками и собранных из открытых источников.

Ранее мы писали, что пенсионерка, собравшая 4,6 млн рублей для медиков, выпускает книгу.

Фото: "Петербургский дневник"