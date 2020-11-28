Пенсионерка, собравшая 4,6 млн рублей для медиков, выпускает книгу

Издание выйдет в свет на следующей неделе.

Пенсионерка из Петербурга Зинаида Корнева, собравшая 4,6 млн рублей для медиков, погибших от коронавируса, выпускает книгу. Издание выйдет в свет на следующей неделе, сообщил "Петербургский дневник". Об этом сама Зинаида Антоновна рассказала в рамках передачи "Радиоклуб на Карповке".

В книге помимо воспоминаний о войне появятся истории о поступках медицинских работников, погибших от коронавируса при выполнении профессионального долга.

Ранее мы сообщали о том, что 98-летнего ветерана-благотворителя президент России Владимир Путин наградил знаком отличия "За благодеяние". Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации 23 ноября. Блокадницу наградили за вклад в благотворительную и общественную деятельность.

Фото: скриншот Зинаида Корнева l Истории Зинаиды / YouTube