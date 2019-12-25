Путин наградил ветерана Зинаиду Корневу, собравшую 4,5 млн рублей для медиков

Пожилая петербурженка вдохновилась поступком британского ветерана.

Президент России Владимир Путин наградил 98-летнего ветерана-благотворителя Зинаиду Корневу из Петербурга знаком отличия "За благодеяние". Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации 23 ноября.

За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить знаком отличия "За благодеяние" Корневу Зинаиду Антоновну, город Санкт-Петербург. сообщение из указа

Пожилая петербурженка еще весной собрала свыше 4,5 млн рублей для заразившихся коронавирусом медиков и их семей с помощью роликов на YouTube. В своих видео Корнева публиковала истории о войне и собственной жизни – в Великую Отечественную юная петербурженка была начальником наблюдательного поста, участвовала в боевых действиях на территории Украины, Германии и Польши.

Известно, что собирать деньги для врачей Зинаида Корнева начала, вдохновившись примером британского ветерана Тома Мура – тот собрал на борьбу с коронавирусом свыше 40 миллионов долларов.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге скончался Герой Советского Союза Михаил Ашик.

Фото: скриншот Зинаида Корнева l Истории Зинаиды / YouTube