В Петербурге скончался Герой Советского Союза Михаил Ашик

Михаилу Владимировичу Ашику исполнилось 95 лет в июне этого года.

В Смольном выразили соболезнования семье и близким ушедшего из жизни ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Михаила Владимировича Ашика.

Человек легендарной судьбы, Михаил Ашик всю свою жизнь посвятил служению Отечеству. Он пережил самую страшную блокадную зиму и ушел на фронт. Был командиром стрелкового взвода морской пехоты, освобождал Крым и Европу. отметил глава города.

Миахил Владимирович получил звание Героя Советского Союза за героизм, проявленный в ходе Эстергомского десанта. Он оставался последним в Петербурге Героем, который получил это звание за подвиг, который был совершен в Великой Отечественной войне.

Когда война закончилась, Михаил Владимирович работал в МВД, потом на Кировском заводе. Занимался литературным трудом: писал о войне.

Книги Михаила Ашика, его воспоминания помогают нам отстаивать правду о войне, а его жизнь служит примером безграничной любви к Родине, стойкости, мужества и героизма заключил губернатор.

В июне 2020 года Михали Ашик отпраздновал свой 95-летний юбилей.

Фото: Mihenator / Википедия