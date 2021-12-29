Укравшего у петербургского ветерана Великой Отечественной войны 400 тыс. рублей ремонтника задержали в Москве

Мужчина украл деньги и банковскую карту.

В полицию с заявлением о краже большой суммы денег 93-летний Великой Отечественной войны обратился 13 декабря. Он уточнил, что ремонтник, которого он нанял по совету, украл у него банковскую карту и наличные деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области во вторник, 15 февраля.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что пенсионер решил сделать ремонт в квартире и по рекомендации соседей пригласил к себе домой 40-летнего рабочего. Некоторое время он выполнял работу, в один день мужчина не вышел на связь. После осмотра своей квартиры ветеран обнаружил отсутствие 170 тыс. рублей наличными и банковской карты, с которой впоследствии были списаны деньги. Сумма общего ущерба составила 390 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В результате расследования по подозрению в совершении данного преступления 3 февраля в 23:05 у дома по 1-ому Казанскому проезду в городе Москве задержали 40-летнего уроженца города Анапа, без определённого места жительства, ранее судимого за кражу.

Задержанный сознался, что пароль от банковской карты он подсмотрел, когда ходил вместе с пенсионером покупать строительные материалы для ремонта, а в Москву он уехал специально, чтобы скрыться. На следующий день подозреваемого доставили в Петербург и арестовали.

Устанавливаются другие эпизоды преступления.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области