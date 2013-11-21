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Ветерана войны из курского приграничья доставили в Железногорск

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В город 96-летнюю бабушку вывозили на машине скорой помощи.

Ветерана Великой Отечественной войны из курского приграничья доставили в Железногорск. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на одного из волонтеров.

В город 96-летнюю бабушку вывозили на машине скорой помощи. Перед этим ее оставили в больнице в Рыльске, чтобы обеспечить ветерану срочное медицинское обследование. Отмечается, что самочувствие у бабушки нормальное. Волонтеры ищут ее родственников.

Ранее Алаудинов рассказал о бойце, который помог вывести группу военных из Суджи.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: ветеран великой отечественной войны, волонтеры, железногорск, курская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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