Ветерана войны из курского приграничья доставили в Железногорск

В город 96-летнюю бабушку вывозили на машине скорой помощи.

Ветерана Великой Отечественной войны из курского приграничья доставили в Железногорск. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на одного из волонтеров.

В город 96-летнюю бабушку вывозили на машине скорой помощи. Перед этим ее оставили в больнице в Рыльске, чтобы обеспечить ветерану срочное медицинское обследование. Отмечается, что самочувствие у бабушки нормальное. Волонтеры ищут ее родственников.

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Видео: Telegram / РИА Новости